杨佳敏缔造职业生涯最佳成绩 打进德国海洛公开赛决赛

（早报讯）新加坡头号女单杨佳敏在德国海洛公开赛女单半决赛以21比12、23比25、21比12打败赛会三号种子、世界排名第11位的李文珊，职业生涯首次打入世界羽联世界巡回赛第四级别女单决赛，整场比赛耗时59分钟。

在两人过去的交手纪录上，世界排名第26位的杨佳敏并不占优，0胜2负处于下风。此役双方再战，状态出色的杨佳敏频频跑动救球，开局仅七分钟便以11比6进入局间休息，“加拿大一姐”李文珊似乎饱受旧伤困扰，来回不多拍且失误连连，不是杀球出界，就是回球不过网，场上移动速度没有以前来得快。

来到次局，李文珊以5比2小幅领先，但杨佳敏以11比10夺回领先权。比分交替上升，两人战至20比20时，李文珊在关键时刻凭借过去比赛经验一次又一次化险为夷，最终以25比23扳回一城。

决胜局，李文珊自身失误过多，22岁的杨佳敏以9比3拉开比分后，随后以11比6进入局间休息。比赛重新开始，李文珊体能方面的劣势逐渐暴露出来，杨佳敏脸不红气不喘稳定接球，领先优势已来到16比9，她一鼓作气以21比12拿下比赛。

李文珊上个月在尤伯杯揭幕战对阵中国球员何冰娇时不想让自己的伤势加重，选择在局间退赛，当时她的脚踝还在受伤恢复期。这名30岁的加拿大球员之后没有参加丹麦和法国赛，休息近一个月后“空降”德国赛。身为三号种子的她在晋级路上没有遭到太多挑战，击败的都是来自土耳其和斯洛伐克等实力不强的非种子球员。

世界羽联世界巡回赛（BWF World Tour）一共分成六个级别，骆建佑和杨佳敏目前在德国参加的海洛公开赛属于第四级别（超级500赛）。此前，杨佳敏在巡回赛的最好成绩则是2018年越南公开和2019年海得拉巴公开赛冠军，这两项比赛都属于第六级别（超级100赛）。

杨佳敏在欧洲巡回赛频密征战一个多月以来越战越勇，她在丹麦赛止步首圈后，在法国赛打进八强。

另一场女单半决赛在泰国球员布桑兰和猜万之间展开。