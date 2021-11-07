我国羽将骆建佑以快制快 打败印度球员闯入德国海洛公开赛决赛

（早报讯）一个月内三次对垒世界排名第21位的印度球员叻斯亚·森，新加坡头号男单骆建佑刚才（11月7日）在第四级别（超级500赛）德国海洛羽毛球公开赛男单半决赛历时46分钟，以21比18、21比12完美复仇对手，闯入决赛。

24岁的骆建佑上个月在荷兰公开赛决赛打败叻斯亚·森后，在上周的法国公开赛次圈不敌对方，他本周一路挑落赛会头号种子周天成和五号种子杰姆克等好手，闯进半决赛，缔造职业生涯最佳成绩。

在此之前，骆建佑在世界羽联世界巡回赛（BWF World Tour）的最好成绩是2019年获得的第五级别（超级300赛）的泰国大师赛冠军，当时击败的对手是中国“超级丹”林丹。

世界排名第39位的骆建佑与叻斯亚·森首局打得非常胶着，两人一路激战至13比13，新加坡球员把握关键分以21比18先下一城。来到次局，两人依旧打得不可开交，展开多拍拉锯战，骆建佑总在关键时候找到突破口，一记杀球让对方猝不及防，以11比8进入间歇。

比赛重新开始后，叻斯亚·森越打越心急，想反击时却总是打不过网，骆建佑以18比11遥遥领先，他拿下关键一分后振臂高吼，信心高涨，最终以21比12拿下胜利。

世界排名第二的东京奥运会金牌得主安赛龙今年8月中旬在迪拜设立训练基地，邀请了五名世界排名前60的球员一起进行为期一个月训练，骆建佑和叻斯亚·森都受邀在列。

这两人过去一个月都交出亮眼的成绩单，骆建佑获得国际挑战赛级别的荷兰公开赛冠军，尽管在丹麦公开赛“一轮游”，法国公开赛也止步次圈，但他越战越勇，最终在德国海洛公开赛晋级决赛。

他接下来将在决赛挑战李梓嘉（马来西亚）和斯里坎（印度）之间的胜者。

今晚较早时，我国头号女单杨佳敏战胜赛会三号种子李文珊晋级女单决赛，接下来将与泰国的布桑兰争夺冠军。