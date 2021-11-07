拉柏多自然保护区将展开森林修复计划

（早报讯）拉柏多自然保护区将设占地面积2.5公顷的海滩森林，为邻近的沿海山丘森林提供生态缓冲区。该区也会打造新的海岸步道，让访客欣赏海景，并学习有关沿海栖息地的相关信息。

拉柏多自然保护区是离市中心最近的自然保护区，连接至西海岸公园和滨海湾花园，并设有本岛极少见的沿海山丘森林和岩岸。

其中占地面积约10公顷的沿海山丘森林种植不少罕见植物，这些植物可长期接触盐分并适应较差土壤条件，因此适合在靠近大海的陆地环境生长。岩岸则由珊瑚碎石、沙质和海草床组成，为潮间动物提供栖息地。这两种栖息地共含100多种鸟类、41种蝴蝶品种、15种红树林和四种海草种类。该区也有几个历史古迹，包括龙牙门和炮台。

为了更好地保护拉柏多自然保护区内的动植物，及提升保护区内的生态多样性，国家公园局将在该区展开森林修复计划，包括在沿海山丘森林和海域之间设海滩森林，种植本地濒临绝种的海铁木（Penaga Laut）和海柚木（Sea Teak）等沿海植物品种。

当局指出，这会为沿海山丘森林提供生态缓冲区，同时为鸟儿、蝙蝠和蝴蝶等种子传播者和传粉者提供栖息地和食物来源，长期下来可自然扩大增加森林植物。

吉宝企业也会资助100万元在海滩森林打造新的海岸步道，让访客边步行边欣赏海景，同时通过信息板了解沿海栖息地信息。公园局会在明年启动步道设计和发展工作。

配合植树日50周年，国家发展部长李智陞今早（11月7日）和多名社区及机构代表在拉柏多自然保护区种植50棵树。

他在致辞时指出，除了上述森林修复计划，公园局下来也会探讨如何加强拉柏多自然保护区和周围绿色空间的衔接性。“这些都能改善本地多样化生物的栖息地，并加强该区的生态连接性。新加坡人也能更好地了解这区的生物多样性和历史。”