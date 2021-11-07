德国海洛羽毛球公开赛决赛今晚开打 杨佳敏骆建佑将登场亮相

（早报讯）德国海洛羽毛球公开赛，我国选手传回捷报。杨佳敏闯入女单决赛，缔造职业生涯佳绩。骆建佑同样闯进男单决赛，将与马来西亚好手李梓嘉狭路再相逢。

在昨天结束的女单半决赛中，杨佳敏2比1淘汰赛会三号种子、来自加拿大的李文珊。三局比分分别为21比12、23比25以及21比12，耗时59分钟。

世界羽总世界巡回赛（BWF World Tour）共分成六个级别，德国海洛公开赛属于第四级别（超级500赛），而这也是杨佳敏首次闯进该级别的决赛。她在世界巡回赛的最好成绩是2018年越南公开赛和2019年海得拉巴公开赛冠军，这两项比赛都属于第六级别（超级100赛）。

杨佳敏赛后接受《联合早报》采访时说：“能晋级决赛我非常兴奋，获胜后我的第一个想法是很高兴能够克服另一个挑战。明天（今天）我依旧会继续发挥最好的水平，努力争取胜利。我的决赛对手布桑兰是个非常全面的优秀球员，但我已经做好准备了，一定会全力以赴。这场决赛，我必须更好地控制自己的情绪，从今天的比赛中学习，直到比赛结束。”

杨佳敏与泰国选手布桑兰之间的决赛将会在本地时间今晚9点左右开打。

与此同时，我国羽球男单选手骆建佑今天凌晨以2比0淘汰印度球员叻斯亚·森，同样闯入决赛。两局比分为21比18和21比12，耗时46分钟。

在此之前，骆建佑刚赢得国际挑战赛级别的荷兰公开赛冠军，在丹麦公开赛遭遇“一轮游”，在法国公开赛中止步次圈。值得一提的是，在法国公开赛首圈中，骆建佑遇到的对手正是李梓嘉，当时他以24比22和21比14直落两局，将李梓嘉淘汰，两人今晚狭路再相逢，比赛将会在今晚10点左右进行。

骆建佑在世界羽联世界巡回赛中的最好成绩是2019年获得的第五级别（超级300赛）泰国大师赛冠军，当时他击败的对手是中国“超级丹”林丹。

星和201频道今晚8时将对德国海洛羽毛球公开赛决赛进行直播，公众也可上官网查看比赛详情。