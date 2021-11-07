本地医生：儿童多器官发炎相当罕见 通常得冠病后两三周才出现

（早报讯）本地至今通报四起儿童多系统炎症综合征病例，医生指出，这种本区域相当罕见的炎症，是儿童免疫系统“反应过度”所致，通常是康复阶段、染病后两三周才会出现，因此就算冠病初期症状轻微，也不能掉以轻心。

卫生部昨晚发文告说，自冠病疫情暴发以来，本地有超过8000起儿科冠病病例，而且近期有四起与冠病相关的儿童多系统炎症综合征（Multisystem Inflammatory Syndrome in Children，简称MIS-C）病例。

百汇癌症中心儿童血液和肿瘤学专科高级顾问李志伟医生解释，MIS-C是免疫系统失调疾病，是在对抗感染时免疫系统过度反应所致。

MIS-C是一种可导致身体不同部位发炎的疾病，包括心脏、肺、肾脏、大脑、皮肤、眼睛或胃肠器官。症状包括持续高烧、呼吸困难、头痛和腹泻等。

针对患者都是在冠病康复几周后出现症状，李志伟说：“这种情况普遍出现在康复阶段，因此通常是在儿童染疫后两至三周后才会出现。”

他指出，MIS-C和川崎病相似，都是细胞因子风暴（cytokine storm）的免疫性疾病，但MISC-C在亚洲地区比较罕见，川崎病更常见。

对于如何能更早发现儿童患MIS-C，他说，由于基因在免疫系统的运作扮演了重要角色，即便儿科专家密切留意，但也很难提早侦测。

他说：“我所认识的一群儿科医生在过去几个月都一直在联系所有在居家康复计划的儿童，检查他们是否患有MIS- C或是其他冠病的后遗症。”

李志伟医生也强调，冠病对孩童来说是短暂和轻微的疾病，家长无须因为出现这种罕见的免疫系统失调而过度惊慌。

他说：“家长在孩子居家康复时应注意他们体温、呼吸和进食状态，如果发烧超过四天、呼吸或心跳急促、或进食困难应马上求医。”

另外，年龄低于1岁、患有肥胖症或是其他疾病的儿童也有更高的风险出现冠病后遗症，因此这些儿童的家长应该格外注意。

一项去年发表在国际医学期刊《柳叶刀》的研究也发现，欧美各国有数百名孩童在疫情期间出现类似川崎病及MIS- C综合征的疾病。

研究人员当时怀疑疾病怀疑与冠病有关，其中进入冠病疫情高峰期后两周，法国和美国纽约川崎病病例就出现激增。

本地去年的川崎病人数反而减少

不过，本地的一项报告则显示，去年疫情期间本地患上川崎病的儿童病患人数减少，平均年龄也降低，相信与防疫措施有关。

这项由竹脚妇幼医院儿科内科部门传染病专科展开的调查，对2017年至2020年患川崎病、感染尿道发炎和冠病的儿童人数进行比较，

研究发现在2020年有126名病患因川崎病入院治疗，比2017年至2019年平均的每年173名病患少了27％，2至5岁的病患更是少了45％。

研究人员也同将他们同冠病入院病患进行比较，发现两者没有关联，因川崎病入院的患者都未感染冠病，病患中也未发现MIS- C病患。

研究人员指出：“2020年川崎病病患数之所以下降可能是因冠病防疫措施如戴口罩、社交安全距离和人们留在家中有关。”