人民协会为青年推出一系列新课程

（早报讯）人民协会不是只有“老人班”，也将为青年推出烹饪、工艺品制作和健身课程，如户外有氧皮拉提和长板课程，通过结合室内和户外的学习体验，满足青年多方面的兴趣。

人协将从本月起至明年3月，展开一项名为“PWRx”的试点项目，推出为15岁至35岁青年而策划的一系列新课程。该试点项目旨在为来自多元背景的青年创造一个共同空间，让他们有机会结识志同道合的朋友、交流思想，一起参与感兴趣的课程。

为期四个月的“PWRx”项目会涵盖众多广受年轻人喜爱的课程，课程将由经验丰富的人协培训导师和知名行业伙伴如Fitness First、糕点店“粿好吃”（Kueh Ho Jiak）和Odyssey Boards等教授。青年可报名参加的课程包括长板（longboard）运动、制作番薯椰丝糯米糍（ondeh ondeh）、制作皮革名片夹等。

也是白沙—榜鹅基层组织顾问的内政部兼永续发展与环境部政务部长陈国明今早为“PWRx”项目主持推介仪式，他也和七名青年参与者一起在白沙公园参与户外有氧普拉提（Cardio pilates）课程。他在受访时透露，人协在今年八月针对超过300名青年进行的调查显示，青年最感兴趣的首三个课程是健身、烹饪以及工艺品制作课程。

陈国明说："我们希望这些课程能迎合不同参与者的喜好，不仅让他们有一个发展兴趣的途径，还能通过活动结交更多朋友。"

有22年授课经验的人协培训导师沈淑婷（42岁）将开办有氧普拉提和高强度间歇训练瑜伽（HITT yoga）课程，她认为这些是青年较感兴趣的课程。

“一般的有氧普拉提课程通常会在室内进行，但我这次把活动搬到户外，参与者将会有不同于以往的感受。年轻人也喜欢可以消耗体力的运动，有氧普拉提和高强度间歇训练瑜伽都能达到那种效果。”

除了户外有氧普拉提课程，参与者今早也参加了蝶古巴特拼贴艺术（Decoupage）课程。对首次参与上述两个课程的谢枚嬑（公务员，32岁）而言，两门课程的授课方式有助提升她的学习体验。

“这些新课程结合了户外的体验，我觉得能够边运动边呼吸新鲜空气是很好的......今天的活动也让我会想参加其它人协开办的课程，尤其是运动和艺术相关的课程。”

此外，为了鼓励更多公众参与课程，人协也会推出促销活动，只要参与者同一名朋友结伴参与指定的课程，两人同行只需付一人的课程费用。

“PWRx”项目的课程将会在全岛15家民众俱乐部和百盛亲水天地（PAssion WaVe）试行，包括经禧、芽笼士乃、裕泉、玛丽蒙、义顺中、白沙伊莱雅、滨河和信佳—凯秀民众俱乐部、imPAct@芳林公园，以及人协勿洛蓄水池、东海岸、裕廊湖、滨海湾、白沙和三巴旺百盛亲水天地。