丹戎巴葛将开辟更多社区菜园

（早报讯）到了2030年，丹戎巴葛市镇所有符合条件的527座组屋将装有太阳能系统，达到26.5兆峰瓦装机容量，同时通过节能设施，让公共空间迈入零能耗状态。

丹戎巴葛市镇理事会在今天（11月7日）公布的首个可持续性报告中，阐述了以上计划。除了节能减碳，该报告也针对废物管理、连通性和打造绿意盎然的市镇等方面，设定了接下来10年的目标。

其中，该市镇理事会希望公共空间到了2030年，能使用比2020年财政年少15%的能源，包括探讨运用智能LED灯，并为电梯和水泵安装能源效率更高的系统。

该市镇理事会目前管理630座组屋约7万个单位，以及超过3700个商业单位和摊位。

为鼓励绿色通勤，丹戎巴葛市镇理事会也将在组屋区增加一倍的脚踏车停车处，同时设立更多的电动车辆充电点，推动女皇镇成为电动车市镇。

市镇理事会高级总经理辜智专说，在推出这个可持续性策略前，小组也有向居民和其他利益相关者了解他们的想法和收集点子，以照顾到他们的需求。如今，市镇理事会也希望居民能积极参与进这个旅程。“计划若要成功，我们需要社区了解我们的行动计划，给予我们意见和支持，并协助推广这些信息。”

该市镇目前有24个社区花园和超过500个“园丁”。为鼓励居民参与营造社区空间，市镇理事会打算设立多五个社区菜园，并将参与者提高到超过600人。

市镇理事会更在今天推出首个的城市花园，占地超过1000平方米，约等于两个篮球场的大小。

它位于金殿路一个多层停车场的天台，由金殿西居民委员会和市镇理事会负责打理，种植了菜心、芥菜、小白菜、芥蓝、茄子等蔬菜，所有收成将派发给居民和义工食用。首个派发活动于今天举行，约230户家庭会收到三把同类型的蔬菜，为餐点“加料”。

参与领导该项目的丹戎巴葛—中峇鲁公民咨询委员会基层成员陈奎廪（47岁，行销企划人员）说，区域内小型社区菜园的收成通常只够给种植者食用，但新开设的城市花园能让更多居民享受到收成，同时提供举办工作坊的场地，鼓励更多人参与种植活动。

总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮今天也参与了城市花园的开幕和派发活动。也是丹戎巴葛集选区议员的她提到，居民一直以来对社区花园很有兴趣，疫情初期，民众更一度担忧蔬菜的供应量，因此她认为开辟蔬菜园是一个很好的想法。

“我们的居民希望能种植可食用植物来派发给弱势群体，比如年长者和行动不便的人士，以减少这些群体出门获取食物的需要。这个项目同时也让有兴趣种植的邻里，可以促进彼此之间的关系。”

明年起，丹戎巴葛市镇理事会打算进行更多城市农场和花床种植项目，并计划让多达5000个居民参与到每年的收成和水果分发活动。