反疫苗接种的YouTube频道 部分视频因违反社区准则被删除

（早报讯）一名妇女在本地创办反疫苗组织并通过YouTube频道散播假信息，部分视频已因违反YouTube社区准则而被删除。

卫生部今天（11月7日）发文告说，由许艾丽（Iris Koh，45岁）创办的、名为“Healing the Divide”（“让分化愈合”）的组织，采取反对疫苗接种的立场，并声称要告诫人们关于接种疫苗的危险。她的Youtube频道也曾发布和分享有关冠病与疫苗的虚假和误导性信息。

当局说：“政府严肃看待蓄意散播这些假信息的行为，并将毫不犹豫地对那些通过散播有关冠病与疫苗的错误信息，危及公众健康与福祉的人采取行动。”

根据卫生部文告，许艾丽的频道有至少两个视频因违反YouTube的社区准则而被删除，当局对此表示欢迎。卫生部也指出，除了YouTube，面簿也曾不止一次因许艾丽的账号违反其社区准则，而暂停她的账号。

针对这件事，YouTube发言人说：“我们致力维护YouTube免受有害的冠病假信息影响，自冠病暴发以来，就有明确和既定的冠病医疗假信息政策。”

YouTube在2020年10月首次宣布，将扩大冠病医疗假信息政策，删除那些与当地卫生部门或世界卫生组织专家所达成的共识，相抵触的冠病疫苗接种说法。

“自那时起，我们删除了超过13万个违反冠病疫苗政策的视频。此外，我们还有疫苗警示，可让用户了解有关冠病疫苗的权威信息。”

早前报道，一名65岁妇女因听信教友劝说，以为冠病疫苗有害身体，接种第一剂中国国药集团的冠病疫苗后，在没有医生处方下，就自行服用伊维菌素（ivermectin），上个月2日送院治疗。

许艾丽事后除了在网站发文抨击主流媒体在65岁妇女的事件中抹黑伊维菌素的药效外，也称日本和印度都有使用伊维菌素，甚至提到在印度的北方邦（Uttar Pradesh）用它在一夜之间打败冠病。

卫生部敦促公众不要揣测或散播可能引起公共恐慌的错误信息，而是应该参阅可信的信息来源。公众可登录www.moh.gov.sg，了解关于冠病与冠病疫苗的最新信息。关于疫苗严重不良反应的统计数据，也可参阅卫生科学局每月发布的安全报告。