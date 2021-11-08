李梓嘉决胜局退赛 骆建佑海洛公开赛夺冠

（早报讯）马来西亚羽毛球一哥李梓嘉在决胜局中伤退，我国头号男单骆建佑在周一凌晨（新加坡时间，11月8日）结束的德国海洛羽毛球公开赛赢得男单冠军。海洛公开赛是国际羽联世界巡回赛超级500赛。这是骆建佑至今赢得的最具重量级的冠军头衔。

两人在首局中棋逢对手。李梓嘉凭借开局优势一直保持领先。骆建佑几次追近比数，但就是无法追平比数。在18比19落后时，骆建佑倒地救球不成反挫伤右手，只得请求医疗暂停。完成止血后，骆建佑顽强追回一分，但李梓嘉还是把握住了第二个局点，抢攻得手21比19先胜一局。

第二局仍是类似剧情。李梓嘉开局获得优势，骆建佑艰难追近比数。11比12落后时，骆建佑连扣两次未能得分，但仍保持耐心，之后在长时间对拍中终于抓住机会，一记大力扣杀让李梓嘉失去重心，接一记反手斜线得分，扳平比数。这一分成为本局比赛的转折点，之后李梓嘉开始失误连连，骆建佑打出11比1的得分高潮，21比13胜出第二局。

决胜局中，骆建佑长期保持微弱领先。李梓嘉在后半段逐渐体力不支，骆建佑在12比11领先后连续得分，将分差拉大至17比12。此时李梓嘉伤痛难忍，宣布退赛。骆建佑夺冠。

骆建佑与李梓嘉堪称宿敌，两人早在2008年就在马来西亚的全国青年赛中交手，当时骆建佑决赛战胜李梓嘉夺冠。骆建佑之后来到我国继续羽球事业。在成年比赛中，骆建佑面对李梓嘉战绩长期处在劣势。连同2019年东运会男团半决赛和男单决赛在内，他对阵李梓嘉一度四连败，一直到上月的法国公开赛中，骆建佑才第一次在成年赛事中战胜李梓嘉，当时他在男单首圈中2比0力克对手。