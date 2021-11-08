王瑞杰：额外拨出1亿8000万元 我国启动金融和政府国家人工智能计划

（早报讯）我国将启动金融和政府方面共两项国家人工智能计划，并在承诺投入的5亿元之外，额外拨出1亿8000万元在这两项人工智能计划中，以加速基础和转化人工智能研究。

此外，我国也从即日起启动启动e-GIRO（电子财路）计划，让参与银行和计账机构（billing organisation）共同将财路数码化，以大大缩短处理财路时间，改善用户体验。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰今早（11月8日）在新加坡金融科技节（Singapore FinTech Festival，简称SFF）开幕仪式致词时，宣布上述计划。

他指出，在这个快速变化的时代，新加坡可从三方面全力发挥创新影响，包括围绕可产生巨大变化（step-change）的科技技术建立势头，创建扩大创新规模的适当市场因素，以及努力利用创新来改善国人生活。

他说：“新加坡是全球创新生态系统中的主要节点。在这里，我们已把创新放融入所有工作的最前沿。”

他指出，人工智能是能产生巨大变化的科技之一，可更好地利用数据产生新的解决方案。但人工智能并不容易理解或应用。因此，许多国家已制定国家人工智能策略，发展生态系统并更广泛地部署该技术的使用。

王瑞杰曾在2019年的新加坡金融科技节宣布国家人工智能策略，具体表明要在五个领域推动人工智能的发展，以带来经济和社会积极影响。他透露，这些计划如今取得良好进展。

为继续加强人工智能科技的发展，我国将启动金融和政府方面共两项国家人工智能计划。

在金融的国家人工智能计划方面，政府会推出NovA!，这是一个供各行各行使用的人工智能平台，能协助洞察各类金融风险。

王瑞杰表示，在初始阶段，NovA！将专注于帮助金融机构更好地评估公司的环境影响和识别新崛起的环境风险。

在政府的国家人工智能计划方面，它旨在利用人工智能来改善公共部门服务。其中一个方式是使用人工智能的文本分析，更好地理解前线政府机构每年收到的大量反馈意见。这将让政府能明白各种服务痛点，以便更好地服务国人。