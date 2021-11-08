（早报讯）美国股市上周五受强劲就业报告和冠病药物实验效果良好的消息带动，三大股指录得强劲涨幅。

标普500指数和纳斯达克指数连续第七个交易日创下收盘新高，道琼斯工业指数也创下新高。三大股指连续第五周上涨。

道指上涨0.56%，至3万6327.95点；标普500指数上涨0.37%，至4697.53点；纳斯达克指数上涨0.2%，至1万5971.59点。

海峡时报指数上周五回涨22.65点或0.70％，闭市报3242.34点，全周共涨1.38％。

今日可关注的股票：

1.新航工程（SIA Engineering）转亏为盈，在截至9月底的第二季取得1050万元的净利，与去年同期的亏损2970万元相反。

每股盈利为0.94分，若以上半年来看则为每股2.23分。

2.金光能源与资源（Golden Energy & Resources）通过子公司Stanmore Resources以12亿美元（16亿2000万新元）收购必和必拓集团（BHP Group）的冶金煤炭资产。集团将为Stanmore做担保，若交易不成功，集团会提供最多达到6亿美元的分手费。

3.凯帆药剂国际（Hyphens Pharma）今早开市前要求暂停交易，并会在较迟时候公布一项消息。

4.辉联集团（Vibrant Group）披露，集团拥有51%股权的子公司Sinolink Financial Leasing被上海金一云金网络服务有限公司起诉，并追讨718万人民币（151万新元）。金一云金网络声称在2017年至2018年之间为指Sinolink介绍第三方客户，但指Sinolink没有为这项咨询服务付费。

5.Alset国际以6200万美元（8371万新元）完成收购三间位于美国德克萨斯州和宾夕法尼亚州的医院。这些医院目前出租给专门提供长期急症和重症医疗服务的LifeCare Health Hospitals。