（早报讯）谷歌新加坡推出脚踏车导航功能，涵盖本地6800公里的脚踏车骑行道，用户可通过手机或电脑进入谷歌地图查询骑行指示、穿过绿色廊道的路线以及适合脚踏车骑行的路道。

新加坡是首个拥有这个新谷歌地图脚踏车导航功能的东南亚国家。此导航功能结合了陆路交通管理局和国家公园局的骑行道路数据及限制，骑士可通过谷歌地图了解连接本地各大公园和自然区的绿色廊道、专属骑行道，以及获推荐适合脚踏车行驶的路径。

根据谷歌今早发布的文告，新推出的脚踏车模式也能助用户避开快速公路和隧道等危险路线，脚踏车骑士在这些道路骑行也会违反公路交通法令。

谷歌东南亚地缘合作部主管科杜拉（Cordule Oertel）指出，谷歌新加坡的搜索数据显示，今年脚踏车骑行道的搜索量比起去年增加了75％，与2019年相比，更是激增400％。这意味着本地人骑脚踏车的兴趣显著提升。

“谷歌地图纳入新脚踏车骑行指示，我们希望能为骑士打造安全和有用的骑行体验，助他们规划行程的同时，也为本地人提供更具持续性及亲生态环境的选择。”

文告指出，骑士利用谷歌地图规划行程时可探索不同路线、追踪路程及获得实时路况信息等，并提出任何反馈。

使用电动脚踏车（PAB）和个人代步工具（PMD）的骑士应当查询陆交局网站了解骑行规则，包括不能在行人步道上骑电动脚踏车和路上骑个人代步工具。