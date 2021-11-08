吴家和转发他人求医无门经历 卫生部要求提供详情

（早报讯）社运人士吴家和在面簿转贴两则病危公众求医无门的经历，卫生部核查记录后查无此例，并邀请吴家和向当局提供相关患者的更多详情，以便跟进。

卫生部今天（11月8日）在面簿贴文，回应吴家和（Gilbert Goh）1日在社交媒体上分享的两段叙述。

吴家和贴文中说，第一名未满50岁、患有潜在健康问题的患者在冠病检测呈阳后，两度到医院急诊部门求医，但院方并未受理，而是请她回家。这名患者过后因冠病逝世。

另一名被提及的20岁患者则因为呼吸困难而求医。根据吴家和的贴文，她患有哮喘病，第一次到急诊部门求医但被送回家中休养，过后入住陈笃生医院并被诊断出肺部受感染。

卫生部说，根据院方记录，当局没有查找到符合吴家和贴文中描述的病例。卫生部说，这些是严重的指控，当局也邀请吴家和提供相关患者和病例的详情，以便当局跟进调查。

卫生部提醒公众，疫情危机中，公众信任是以信息的透明和准确性为基础。因此在分享任何个人经历时，必须确保这些陈述有据可循，以免公众接收到不实的信息和传言。