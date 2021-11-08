新马本月29日开通空中旅游走廊

（早报讯）新加坡和马来西亚将开通接种者空中旅游走廊，已经完成冠病疫苗接种的两国居民，本月29日起可以通过指定航班往返新加坡和吉隆坡，聚合酶链式反应（PCR）检测结果呈阴者无须履行居家通知。

总理公署今天（11月8日）下午发文告做出这项宣布。

文告说，我国李显龙总理和马国首相依斯迈沙比里今天通电话时一致认为，考虑到两国在接种疫苗工作方面所取得的进展以及对疫情的控制，目前是安全逐步恢复两国间跨境旅游的时候。

VTL目前只开通往来新加坡樟宜机场和马国吉隆坡国际机场的航班。两国领导也对新马近期内恢复陆路跨境旅游表示期待。

马来西亚是和新加坡开通接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）的第14个国家。之前开通的13国是德国、文莱、加拿大、丹麦、法国、意大利、荷兰、西班牙、英国、美国、澳大利亚、瑞士和韩国。澳大利亚和瑞士的VTL今天（8日）启动，韩国的在下周一（15日）开始。