又有一名儿童患上罕见炎症

（早报讯）本地有多一名儿童出现与冠病相关的儿童多系统炎症综合症，另四名患者情况稳定。

卫生部上周六发文告，四名儿童在染冠病后出现多系统炎症综合症（Multisystem Inflammatory Syndrome-in Children，简称MIS-C），其中两人已康复出院，另外两人还在留医。

通讯及新闻部兼卫生部高级政务部长普杰立医生今午在政府抗疫跨部门工作小组记者会上说，医院正在照顾还在留医的病患。

他指出，MIS-C可能导致身体的不同器官发炎，包括心脏、肺、肾脏、大脑、眼睛等，病症与川崎病（Kawasaki Disease）相似，而川崎病是本地医生非常熟悉的病症。

他说：“虽然MIS-C是非常严重的病症，病患有可能需要在加护病房治疗，但如果及时介入，是完全可以治疗的。我们需要为所有的儿童竭尽所能，确保他们能对治疗有很好的反应。“

他也指出，要避免MIS-C的最好方法是避免感染冠病，因此保持良好的卫生习惯和遵守安全管理措施是最好的保护措施。

本地至今有8000名孩童曾感染冠病。被问及卫生部是否会联系冠病康复儿童以检查他们是否患有MIS-C，卫生部医药服务总监麦锡威副教授说：“医院会定期联系任何已康复或曾住院的儿童来确保他们完全康复。如果他们出现额外病症，就算已康复，医生也会立即展开调查，包括进行额外检测，并根据所出现的症状让他们住院治疗。”

麦锡威指出，本地儿童冠病感染率有增加的趋势，今年初有37人染疫，也就是每10万名儿童中有约7起病例，但从8月起由于社区病例增加，儿童病例数量也因此持续增加。

今年8月儿童病例达到每10万名儿童38起，到了9月数字攀升至每10万名儿童313起，10月则是每10万名儿童约1220起。

不过麦锡威表示，这些小病患的病情大多数轻微，只有两人需进入加护病房，另外两人需要输氧，即每10万名儿童只有0.4人感染重症或是输氧。他指出，学校和学前中心的安全措施有助于降低病毒在那些场合的传播。