我国本月29日与芬兰瑞典开通VTL

（早报讯）疫苗接种者旅游走廊计划进一步扩大，本月29日起加入芬兰和瑞典两个北欧国家。我国也正探讨与中东和亚太地区国家开通旅游走廊。

抗疫跨部门工作小组今天（11月8日）宣布这项消息。

世界卫生组织本月4日警告，欧洲再次成为冠病疫情震中。联合领导工作小组的卫生部长王乙康在记者会上说，欧洲大部分新增病例都是65岁以上的年长者，而且大多没有接种冠病疫苗，接种率较高的丹麦、意大利、西班牙等地，因冠病入院的人数较少。

尽管欧洲冠病病例攀升，但感染率仍受控。我国过去七天的平均感染率是每10万人中约46人染病，相比下，丹麦和德国约为28人，荷兰和英国分别为51人和55人，西班牙则不到五人。我国会继续密切留意欧洲和世界各地的疫情。

政府也将更新风险分级系统第二和第三级别的国家名单，包括把柬埔寨、印度尼西亚、马来西亚和越南归类为第二级别，以及把老挝、缅甸、菲律宾和泰国归类为第三级别。

此外，从第二和第三级别国家抵境或在我国过境的乘客，出发来我国前进行的冠病检测不再限于聚合酶链式反应（PCR）检测。本月12日起，这些乘客可在出发前两天内，接受由专业医护人员进行的快速抗原检测（ART），阴性检测结果同样会被当局接受。

出席记者会的交通部长易华仁说，飞行前和抵新后的检测，以及疫苗接种认证等措施，是为了保护乘客、机场工作人员和新加坡人。他呼吁乘客谅解，也尽自己的一份力，完成抵境前的电子健康申报等步骤，共同实现安全、通顺和愉快的飞行体验。