政府探讨让殡葬业者上门处理在家过世冠病病人遗体

（早报讯）政府将考虑允许殡葬业者上门处理在家中过世的冠病病人遗体。

卫生部长王乙康今天（11月8日）在政府抗疫跨部门工作小组的记者会上指出，尽管目前的医疗程序会将80岁以上冠病患者送入医院，但对于希望在家中康复的年长者，卫生部仍会允许他们这么做，并会提供有关的医疗支持。

但王乙康指出，这意味着，人们必须做好心理准备，一些要求在家中康复的年长末期病患可能会在家中病逝。有鉴于此，政府将简化有关的后续程序，让遗体的处理过程更顺畅。

他说，殡葬业者协会已向卫生部提供反馈，表示目前的卫生部条例不允许他们到住家处理冠病死者的遗体。

王乙康说，卫生部会聆听这些反馈，重新调整条例，并加以改进。卫生部也会同国家环境局和部分殡葬业者合作，确保调整后的条例允许他们安全地处理在家中过世的冠病患者遗体。

另一方面，政府也会从后天（10日）起，扩大居家康复计划，将计划最低年龄限制，从5岁降低至3岁。

这意味着，所有3岁及以上的孩童一旦感染冠病，如果家中环境合适，可在家中康复。他们必须接受社区内或医院的儿科医生视讯看诊的评估。

此外，3个月大至未满3岁的婴孩和幼童，如果在医院接受评估后，被认为适合在家中休养，也可以在家中康复。所有未满3个月大的婴孩，一旦感染冠病，会继续送往医院接受治疗。