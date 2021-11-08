卫生部将对数百儿童展开疫苗接种试点研究

（早报讯）卫生部将会对数百名儿童展开接种试点计划，让他们率先接种冠病疫苗，以研究如何更好地安排让儿童接种，以及熟悉如何使用更低的疫苗剂量。

当本地能有效地为大群儿童接种，卫生部就会扩大全国接种计划，开始为儿童接种，以保护他们不会感染冠病重症，让家长安心。

卫生部长王乙康今午（11月8日）在政府抗疫跨部门工作小组记者会上做出这项宣布。他说，卫生部冠病疫苗专家团已对数据和美国的评估进行研究。

美国食品与药物管理局（FDA）在10月29日批准为5至11岁儿童接种辉瑞疫苗的紧急使用授权。辉瑞之前已在美国为该年龄层展开临床测试。

儿童虽然也会接种两剂疫苗，但是他们只会接种成人的三分之一剂量。在美国的研究显示，儿童接种较少剂量的疫苗是安全和有效的。

本地的疫苗专家团已评估这项数据，并指让儿童接种整体来说是有益的，尤其是在目前病毒在社区传播的情况。王乙康预计专家团将在本月内针对儿童接种辉瑞疫苗做出建议。

卫生部医药服务总监麦锡威副教授说，临床测试显示儿童接种较低剂量的疫苗出现副作用的风险会比较低，因此比较安全。

儿童接种疫苗后的副作用和成年人相似，包括局部的疼痛和红肿，或出现发烧、头痛、肌肉和关节酸痛、腹泻。小部分儿童也会有过敏反应，但是发病率和成年人相同，也能通过治疗缓解。儿童接种后也未出现心肌炎，因此数据显示儿童接种疫苗是安全的。

辉瑞目前也在生产一款专门为儿童配方的疫苗，虽然疫苗关键成分和成年人的疫苗相同，但使用了不同的缓冲溶液（buffer solution），让疫苗能在普通的冷链标准下进行运输和存储，不再需要零下70摄氏度的超低温，而且能更容易地从瓶子中抽出特定剂量。

但由于这款疫苗还未问世，加上全球需求量将会很高，卫生部正在研究是否能用已有的辉瑞疫苗为5至11岁的儿童进行接种。麦锡威指出，卫生部相信使用这些疫苗为儿童接种将会是安全和有效的。