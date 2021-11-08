合力追踪应用傍晚一度出现故障

（早报讯）合力追踪应用（TraceTogether app）今天（11月8日）傍晚出现故障，有至少两个小时无法显示用户的冠病疫苗接种情况。

在东部一家美容spa工作的余姓前台告诉zaobao.sg，今天傍晚6时30分左右，有顾客用手机扫描店内的平板电脑时，应用显示为红色，意味着顾客还没完成冠病疫苗的接种程序。

“但是顾客手机上面却能够显示接种的情况。这时候我们让他到一旁等待，打算过了10分钟再试一次。”

余小姐说，后来进店的另一名顾客也遇到同样的问题，她拿了自己手机扫描之后确认，系统好像出了问题。“老板让我关机、卸载重装应用，结果还是一样。我后来请朋友上网查，才知道是整个系统出了问题。”

她后来根据老板的指示，并得到顾客同意之后，将顾客手机上的疫苗接种资料拍下存档，才允许对方接受服务。“大概到了八九点，应用才正常显示疫苗接种情况。”

傍晚7时许，也有网民在面簿贴文说他们的合力追踪应用出了问题，一些商场的入口还排起长龙。根据目前的防疫规定，只有完成疫苗接种程序者才能进入商场。

新加坡政府科技局（GovTech）的官方面簿傍晚8时25分发帖文说，合力追踪应用上的疫苗接种验证功能暂时无法提供服务。“我们正努力解决这个问题。进行验证的场所应该临时允许无法提供疫苗接种程序的用户入场。我们对任何不便表示歉意。”

GovTech面簿今晚9时24分再度贴文，说合力追踪应用的验证功能已经恢复。