（早报讯）美国股市受政府投资基础设施计划提振，三大股指小幅上涨。

美国国会通过总统拜登提出的1万亿美元（1.34万亿新元）基础设施支出议案，加达了投资者对工业和材料股的信心。

可是电动车制造商特斯拉（Tesla）却因为加团总裁马斯克（Elon Musk）在社交媒体发出是否要出售10%持股的问题，而导致股价下滑4.9%。

道琼斯工业指数上涨0.29%，报3万6432.22点；标普500指数收升0.09%，报4701.7点；纳斯达克指数上升0.07%，报1万5982.36点。

海峡时报指数周一上涨21.56点或0.66％，闭市报3263.90点，

今日可关注的股票：

1.ESR房地产投资信托（ESR-REIT）在开市前宣布，股息再投资计划（Dividend Reinvestment Plan，简称DRP）的发行价为每单位0.4695元。这个价格比该信托在11月3日至5日成交量加权平均价（volume weighted average price）低了2%。

2.ISOTeam与科技公司Acclivis Technologies and Solutions和日本漆（Nippon Paint）签署合作谅解备忘录，共同研发和使用可在建筑外墙喷漆的无人机，以提高工作效率。

3.新海逸集团（SingHaiyi）在开市前要求暂停交易以在稍后公布一项消息。

4.天秤集团（Libra Group）披露，子公司Kin Xin Engineering在上个月接到Connols-Air公司代表律师发出的索偿信，向Kin Xin追讨采购货品的3万5372元。集团正在寻求法律咨询。

5.上海实业环境控股（SIIC Environment Holdings）截至今年9月30日的第三季营收同比上升10.7%至1亿8110万人民币（3820万新元）。若以首九个月来看，净利同比上升15.5%至5亿1380万人民币；营收上升22.3%至50亿7162万人民币。