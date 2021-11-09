去年来全球创新联盟加速器计划吸引300多家公司参与

（早报讯）疫情暴发以来，本地公司继续拓展海外市场。全球创新联盟（Global Innovation Alliance）加速器计划从去年开始，已经在亚洲、欧洲和北美洲展开了近40项计划，有300多家公司参与。

通过这些计划，65家科技起步公司和市场业者奠定合作关系，拓展海外市场。

贸工部长颜金勇周二早上在新加坡科技创新大会（SWITCH Conference）演讲时透露这个数据。

他说，这显示了即便面对挑战，本地公司仍然推进国际化，积极参与活动来进入新市场。

颜金勇也透露，新加坡从2020年以来支持了46个合作创新项目，合作伙伴来自德国、法国、中国等，这些项目支持本地和海外企业之间交流想法和专长，开发具全球竞争力的新科技和方案。

此外，新加坡企业发展局把全球创新联盟全球网络扩展到俄罗斯莫斯科，这是该网络的第16个城市。当局计划在未来五年把网络扩大到全球25个城市。

颜金勇也宣布推出第二届东南亚开放式创新挑战（Southeast Asia Open Innovation Challenge），共有来自八家区域企业的11个挑战，领域涵盖可持续发展、房地产、酒店和医疗保健。

他鼓励起步公司和中小企业积极参与，“这些挑战为本地企业提供了令人振奋的商业机会，与业界领袖合作，扩展消费者群。”

去年第一届挑战共吸引了印度尼西亚、马来西亚、泰国和越南的五家企业提供挑战，获得了来自30个国家的300多份申请，有六个试点项目诞生。