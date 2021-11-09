孟文能：新加坡没有发行零售央行数码货币的迫切需求

（早报讯）大部分新加坡人拥有银行账户，电子支付在新加坡也很普遍，我国并不急着发行零售中央银行数码货币（CBDC）。

新加坡金融管理局局长孟文能认为，实体现金仍会存在相当长的一段时间，社会现阶段对数码现金没有迫切需求，而外国数码货币取代新元的风险也极低。

孟文能说：“整体来看，新加坡并没有发行零售央行数码货币的迫切理由。对于一个备受关注的话题，支持或反对在新加坡发行零售央行数码货币的理由都不充分。”

孟文能今天（11月9日）在新加坡金融科技节（Singapore FinTech Festival，简称SFF）第二天的活动中，以“货币、金融和互联网的未来”为题，发表演讲。

孟文能探讨了加密货币、稳定币和央行数码货币近年的发展，以及它们如何挑战现有的货币和金融体系。

孟文能指出，发行零售CBDC最终是一个社会经济问题，而不是一个货币问题。“转向一个完全无现金的社会，所有钱都以银行存款的形式存在，不会实质影响货币政策的实施。”

“关键问题是，社会大众是否愿意只持有银行存款，以及民众对这些由国家发行、与现金一样安全，但是以数码形式存在的货币，是否有需求？”

孟文能也说，零售CBDC有可能对货币和金融稳定构成重大风险。在发生危机时，人们只需点击一个按钮，就可以将存款转为零风险的央行货币，可能导致银行的去中介化（disintermediation）。

“即使在正常情况下，如果人们以数码新元在金管局持有很大一部分存款，这将大大降低银行的贷款能力。”

