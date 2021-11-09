2023年起 保安人员享较高薪资 工时缩短

（早报讯）从2023年起，保安人员将能享有较高的薪资，工作时间也会缩短。职总和保安雇员联合会下来将针对保安人员长期面对的问题如工作时间过长、在前线工作时遭受他人骚扰等，提出重点建议。

全国职工总会秘书长黄志明今天（11月9日）在面簿发文时说，职总和新加坡保安雇员联合会（Union of Security Employees）致力于推动保安领域采取渐进式薪金模式，以促进该行业的转型并提高其专业性。

双方下来也将提出重点建议，来解决保安领域一直以来所面临的问题，这包括保安人员在前线工作时的各种挑战如被他人欺凌等。

黄志明说：“他们将能享有更好的薪资，较合理的工作时间以及技能提升。重要的是，雇主也能期待享有更具可持续性和生产力更高的商业模式。”

黄志明说，职总也鼓励保安人员继续提升技能，以在科技的协助下，提高工作效率。另一方面，保安服务的买家和供应商也应以更全面的方式规划自己的保安需求，透过以成果为导向的合约模式（outcome-based contracting，简称OBC），善用科技以充分利用保安人力，达到最佳的保安效果。