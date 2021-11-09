新保集团和新加坡创新机构签署谅解备忘录 推进医疗领域人工智能发展

（早报讯）新加坡保健服务集团和新加坡创新机构签署为期三年的谅解备忘录，推进医疗领域的人工智能和其他新兴科技的发展与采用，优化医疗诊断和治疗。

卫生部长王乙康今天（11月9日）在新保集团（SingHealth）和新加坡创新机构（SGInnovate）的线上谅解备忘录签署仪式上致辞时说，医疗领域仍存有很多空间，去借助人工智能改善护理，推进医疗科学，进而拯救更多生命。

此次合作将结合各机构的优势。其中，新保集团具有广泛的临床和研究能力，及一班临床医生和医疗创新人才。新加坡创新机构则具有精深科技的专业知识，并齐聚不同企业、起步公司和创新人才。

谅解备忘录将着重三大方面：推进医疗保健和创新社群的人工智能思维领导力（thought leadership）；支持卫生和生物医疗科学的起步公司及相关创新方案的发展；建立海内外的医疗创新人才。

这包括在每个季度举办人工智能和数码创新期刊俱乐部，以及每年举办医疗保健领域的人工智能工作坊，向业界伙伴、医疗保健专员和公众传授相关的法律、研究结果和不同人工智能系统的应用等。

新保集团的临床医生和医疗专员也能根据经验和与病患的互动，列出所需的预防疾病和优化工作流程的创新需求，而起步公司则能由此提出解决方案。

新加坡创新机构将和新保集团和生物医疗生态的不同利益相关者，包括创业资本人和跨国企业等合作，为有生物医疗科学背景和相关精深科技技术的专才开发在职培训机会。