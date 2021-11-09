同户最多五人可到餐馆堂食 业者虽欢迎但担忧如何把关

（早报讯）从明天起，餐馆可允许不超过五名来自同一户的顾客同桌用餐，餐饮业者感到欣喜之余，也表示操作上具有一定挑战性。

业者可通过要求顾客出示身份证来证实与同桌者同住一户。但由于学生证、就业准证、长期探访证等长期准证上并没有注明住址，因此要证明顾客是来自同一住家就比较麻烦。

烤鱼店探鱼的区域经理石俊辉受访时表达对把关的担忧，他说：“我们会积极配合新的安全管理措施，但是处理查证的部分还是比较敏感的。尤其是现在放宽了旅游限制，一些前来探访并同住的家属更难证明自己的地址。”

“我们已经试图和有关部门取得联系，询问更明确的解决办法，但热线电话一直打不进去。”

石俊辉表示，门店将有工作人员负责检查同行顾客的相关信息，身份证上没有住家地址的的长期准证持有者，须出示电话账单、信件等包含姓名和地址的文件，来证明彼此来自同一住户。

持学生证和朋友一同合租房子的黄佳楠（27岁）表示，合租的朋友大多都持就业准证，她说：“虽然我们已经很久没有一起出去聚餐了，但是如果出门吃饭还要带租房合同的话，未免有点滑稽。所以我们还是会尽量选择在家做饭。”

政府抗疫跨部门工作小组昨天宣布，由于本地冠病疫情保持稳定，我国将逐步放宽部分防疫措施，包括从明天起允许同一户最多五人一起上餐馆用餐，条件是须完成冠病疫苗接种。

三巴旺白米粉首席执行官华峻兴说，新放宽措施预计将会为餐馆带来更多生意。“许多家庭会发现，安排一家人到餐馆一起吃顿饭会更容易，因此会更乐意外出用餐。”

不过他也认为，一些家庭还是会对居高不下的社区病例感到担忧，或许会选择在非繁忙时段到餐馆用餐，而外卖估计仍会是许多食客的首选。

堂食限制放宽 仍无法与不同住父母外出聚餐

有公众受访时则感叹，餐馆堂食限制虽放宽，但由于仅限同住者，还是无法和不同住的父母一起外出聚餐。

从事信息技术工作的易永婕（41岁）说，由于没有住在一起，上次和父母、公婆一同外出吃饭已经是农历新年时的事了。

她说：“我们明白这样的政策是确保人民的健康与安全，但是如果不能同桌用餐，就失去了聚餐的意义。以目前的状况来看，我们还是更倾向于打包或在家做饭。”

社区活动经理马燕琳（25岁）透露，姐姐在结婚后有了自己的新家，因此即使放宽堂食限制，但因为不住在一起，就不能回来和父母一同外出用餐。她说：“父母通常会选择在家附近的熟食中心堂食，我如果陪父母去熟食中心用餐也须分桌。”

由于小贩中心和咖啡店还无法有效实施差异化安全管理措施，政府表示暂时无法放宽堂食人数上限，继续最多两人堂食。 不过，国家环境局和新加坡食品局将与小贩中心商联会和咖啡店业者合作，一旦这些餐饮场所能落实差异化管理，也将放宽堂食人数限制。

在马林百列熟食中心经营炒菜头粿和炒福建面摊位的洪恩玲（40岁）说，下来允许同户最多五人一起上餐馆堂食，预计小贩中心的生意会稍微下降。但即使往后能放宽堂食人数限制，她认为，由于小贩中心的规模比咖啡店大，实施额外管理措施将会更具挑战性。

她说：“即使各个摊主进行检查，我们也只能检查向我们购买食物的顾客，而不能检查与他们一起堂食的其他食客。”