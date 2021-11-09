新马开通航空VTL 本地马国人有者欲订机票有者观望

（早报讯）新马两国即将开通冠病疫苗接种者空中旅游走廊引起关注，有定居本地的吉隆坡人有意通过该计划返马，但其他州属居民特别是新山人，则持观望态度，多数人期待新柔长堤重开后，使用陆路跨境回家。

来自马国首都吉隆坡的黄永盛（48岁，工程师）已近两年没有回家，他在接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）计划公布后，马上浏览新加坡航空公司网站查询票价，目前正等新航确认在他属意日期飞行的是VTL航班，就会订票。

“12月中旬往返新隆机票的价格约300元，属可负担范围。我自2019年12月到现在没有回家，想回去探望父母。”

疫情前每逢学校假期黄永盛一家四口都会回吉隆坡探亲，但基于2名子女尚未打疫苗，他12月准备一个人回家。

新马两国8日发表联合声明，已经完成冠病疫苗接种者，本月29日起可以通过指定航班往返新隆两地，聚合酶链式反应（PCR）检测结果呈阴者，无须履行居家通知或隔离。

新山人李珍輗（41岁，制药业客服人员）不考虑以飞往吉隆坡国际机场，再自行南下的方式回家。她计划12月中旬通过兀兰关卡跨境，然后在家隔离7天。

“由于我家就在新山关卡附近，加上公司允许居家办公，因此VTL免隔离对我而言诱因不大。”

马国从10月18日起，允许已完成疫苗接种者入境后，居家隔离7天；未完成接种者，隔离天数则是10天。

在本地工作逾10年的毛佩君（34岁，行政助理）指出，由于VTL计划除机票和4次聚合酶链式反应（PCR）检测成本之外，尚有其他开销如吉隆坡国际机场往返其家乡森州马口的交通费，一家四口所需费用不菲，因此她暂不考虑以此管道返马。

疫情前她每两周返乡，一般是星期五晚上通过新柔长堤前往新山拉庆车站，再乘直达马口的长途巴士，来回车票仅50令吉（约16新元）。由于马口距离吉隆坡国际机场至少一小时车程，她之前从未搭飞机回家。

新马快车业者预计边境关卡最快明年才能重开

另一方面，新马两国快车业者受询时指出，预计两国边境关卡年底前不会重开，且最快明年3月才有可能恢复跨境快车服务。

新加坡快车与旅游巴士协会（EEBA）发言人叶础升说，两国可能先扩大VTL至其他机场，最后再开通边境关卡。柔佛州巴士业者协会主席苏达夫（Suchdav Jotisrop）则认为因为两国的确诊病例仍高居不下，不太可能开边境关卡。

叶础升说，疫情前每天至少有100趟往返两国的快车服务，如今相关业务为零。

苏达夫说，以往共有15家以新山为基地、往返新马各地的巴士业者，如今多数停业或转型经营国内路线。

“即便明年关卡重开，市场需求也改变了，我预计只会剩三分之一的业者继续营业。”