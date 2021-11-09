没戴口罩辱骂车长 男子被罚款3500元

（早报讯）又一起乘客辱骂巴士车长的事件！一名车长从闭路电视看见坐在上层的男乘客没戴好口罩，停车上去劝他，接着回到座位开车，岂料男乘客不服气跟了下来，对车长破口大骂还爆粗口。

被告利扎尔（Mohamed Reezal Bin Abdullah，49岁）今天（11月9日）承认一项触犯防止骚扰法令的控状，指他出言辱骂公共服务人员，另一项触犯冠病19（临时措施）（管制令）条例的控状则交由法官下判时一并考虑。

受害人是一名61岁的新捷运巴士车长。案发时，巴士行驶在马林百列路的悦乐加东酒店（Village Hotel Katong）附近。

根据案情，去年7月20日晚上7时许，被告上了受害车长驾驶的巴士后，走到上层的座位坐下。

车长从巴士的闭路电视看见被告的口罩当时没有遮盖口鼻，于是停下巴士，走到上层劝被告把口罩戴好。车长对被告出言相劝后，返回座位继续开动巴士。

然而，被告尾随车长回到座位，开始挑衅车长，在接下来约六分钟内持续大骂正在开车的车长，还朝他爆粗口。

车长担心人身安全，拨电向公司职员求助，对方随即报警。

代表律师替被告求情时说，被告对自己的行为感到懊悔，承诺不会再犯，加上他没有相关案底，也配合警方调查，请求法官从轻发落。

法官最终判被告罚款3500元。