万态保育集团：亚洲狮展区已关闭 人从动物感染冠病风险低

（早报讯）四只生活在夜间野生动物园的亚洲狮和一只生活在新加坡动物园的非洲狮出现冠病症状，其中亚洲狮已确诊染病。管理方万态保育集团表示，目前狮子们状态良好，预计会在治疗后完全康复。

万态保育集团今晚（11月9日）发布文告说，位于夜间野生动物园游览车路线上的亚洲狮（Asiatic Lion）展区已从本月7日起关闭，亚洲狮也从当天起被隔离，并接受兽医密切观察。

至于另一只同样出现轻微呼吸道症状的新加坡动物园非洲狮，其所在展区也从今天起暂时关闭。

万态保育集团保育、研究和兽医副总裁索尼亚·卢斯（Sonja Luz）博士表示，旗下四个野生动物园中没有其他动物出现病毒临床症状。

索尼亚说，动物一般不会因冠病病毒而患重病，预计染病的狮子会在接受轻微治疗后恢复。“但是如果须要进一步治疗，可能要开具抗炎药和抗生素。”

她强调，保障访客、员工和动物的健康和安全是集团的的首要任务。自疫情以来，集团已采取了额外的安全措施，降低无症状的动物看护者无意中将病毒传染给易感物种的可能性。

“鉴于今天的发展，我们正采取措施进一步加强这些处理方案，包括为动物护理团队进行定期的抗原快速检测（ART）。”

万态保育集团今晚回复《联合早报》询问时表示，确诊染病的三名饲养员均来自夜间野生动物园食肉动物区。其中两人是在不当班时检测呈阳性，集团随后对曾与他们接触的团队成员进行了检测，发现一名无症状感染者，并立即暂停其日常工作。他们是在昨天（8日）确诊。