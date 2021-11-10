傅海燕：碳交易市场和区域电网国际合作 对我国实现减排目标至关重要

（早报讯）要有效过渡到净零排放的未来，各国必须齐心协力强化合作伙伴关系。碳交易市场和区域电网方面的国际合作，将对新加坡实现减排目标至关重要。

永续发展与环境部长傅海燕在英国格拉斯哥出席第26届联合国气候变化大会（COP26）高级别会议时，于当地时间11月9日下午（新加坡时间11月10日凌晨）发表我国声明。

傅海燕指出，我国正积极探索进口低碳能源的渠道，而区域电网将有助于加快区域内低碳能源的投资与发展，加强各国的电力保障和韧性。

我国明年将试行从马来西亚和印度尼西亚进口电力，并透过老挝-泰国-马来西亚-新加坡电力一体化（Lao PDR-Thailand-Malaysia-Singapore Power Integration Project，简称LTMS-PIP）等区域项目，开拓更广大的亚细安电网的愿景，以促进亚细安国家之间的低碳电力自由贸易。

此外，我国也对马拉喀什全球气候行动伙伴关系（Marrakech Partnership for Global Climate Action）取得的进展表示欢迎，这将有望推进政府、企业、城市和民间组织之间有效的伙伴关系，更好地利用低碳技术。

新加坡过去一周正式加入数个联盟，包括弃用煤炭发电联盟（Powering Past Coal Alliance）、全球甲烷承诺（Global Methane Pledge）、绿化政府倡议（Greening Government Initiative）以及气候农业创新使命（Agriculture Innovation Mission for Climate），并且签署了《全球煤炭到清洁能源过渡声明》。

我国希望这些涉及多个利益相关方的联盟，有助于推动全球过渡到清洁能源，共同开发低碳氢气以及碳捕集、利用与封存（carbon capture, utilisation and storage）等尖端技术。

除了与澳大利亚、智利、新西兰和美国合作开发新兴低碳技术，新加坡也正同澳洲磋商制定双边绿色经济协定。这是全球首个结合贸易、经济和环境目标的协定，有助于降低碳排放和创造良好就业机会。

为支持亚洲的减排行动，我国也推出一系列举措加强区域金融业抵御环境风险的韧性，开发绿色金融解决方案，以及扩大碳交易市场和碳管理方面的服务。

傅海燕强调：“虽然新加坡是个人口稠密、没有腹地的小型城市国家，可再生能源也有限，但我们不会回避在能力所及的范围内采取大胆行动。”

我国继去年3月提呈加强版的国家自定贡献预案（NDC）和长期低排放发展战略（LEDS）后，于今年2月推出了2030年新加坡绿色发展蓝图。

其中一些目标包括：到2025年将太阳能产量增至今年的四倍，到2030年种植多100万棵树，并在建筑环境业实现80％绿化率；到了2035年进口的可再生能源占我国能源供应的三成，以及在2040年全面淘汰内燃式引擎车辆。我国也会在明年初宣布调整后的新碳税。

傅海燕说：“随着国际合作和新技术的落实，我国将检讨并加强这些气候目标。”

傅海燕也在这份国家声明中敦促各国提呈更具雄心的国家自定贡献预案和长期低排放发展战略，并且制定具体实施计划来实现目标。

她重申，COP26必须显示多边主义合作框架在气候行动方面发挥的作用，包括为发展中国家加大援助和气候融资，以及对于如何把全球平均气温升幅相较于工业化前水平，控制在1.5摄氏度以内，提供清晰的路线图。

傅海燕将与挪威部长共同主持磋商会议，协助推进《巴黎协定》实施细则的谈判工作，尤其是针对第六条，即为碳交易市场等合作机制制定指导方针。