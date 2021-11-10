吉宝调高收购报业控股献议价12%至2.351元

（早报讯）吉宝企业（Keppel Corp）调高收购新加坡报业控股（SPH）献议价至每股2.351元，这比原本的每股2.099元出价高12.6％。

按照最新的收购献议，报业控股股东每持有一股，可获吉宝企业支付的0.868元现金，比之前提出的0.668元现金，多出0.20元。另外，报业控股股东仍一样可获得0.596股吉宝房地产信托（Keppel REIT）单位（估值0.685元），以及来自报业控股的0. 782股报业控股房地产投资信托（SPH REIT）（估值0.798元）。

吉宝企业周二（9日）深夜发布文告做出宣布时强调，这是最终的收购价，吉宝不会再调高收购价。

集团指出，随着市况改善，报业控股房地产投资信托和吉宝房地产信托的合计每单位估值增加了5.2分。

今年8月2日，吉宝企业对报业控股非媒体业务提出收购献议。

过后在10月28日，淡马锡控股旗下两家独立管理的投资组合公司，连同本地富豪王明星执掌的旅店置业（Hotel Properties）组成新财团Cuscaden Peak，提出每股2.10元现金收购献议。

报业控股今天凌晨发文告说，集团将在12月8日前召开特别股东大会和协议会议（Scheme Meeting），让股东针对吉宝的最新献议表决。此外，吉宝还同意豁免“不可发生重大不利事件”先决条件。

文告也说，Cuscaden Park提出献议后，报业控股便通知吉宝企业，给予后者机会改善原有献议，吉宝调整的协议献议是报业控股和吉宝企业进行沟通后改善提议的结果。

此外，报业控股也和Cuscaden进行讨论，处理尽职调查事项，也考量可获得Cuscaden调整献议。集团也跟Cuscaden讨论潜在的落实协议。

报业控股表示，除了Cuscaden的献议，它至今未收到其他竞购协议。

吉宝企业集团总裁卢振华在文告中说：“考虑到全球经济情况持续改进，以及吉宝和报业控股投资组合的协同效益增加，我们给予报业控股股东更高且为最终的每股2.351元献议。我们相信这对双方股东都是有力及双赢的献议。”

他强调，虽然相信这是具吸引力的收购，吉宝将保持纪律，不会不惜代价进行收购。

吉宝免除了落实协议（implementation agreement）中的重大不利影响（material adverse effect）条款，这给予报业控股利益相关者确定的收购献议。若条款存在，吉宝可在报业控股财务状况出现重大不利变化时取消献议。

早前，市场分析师普遍认为，新财团提出的收购价是全部现金，因此比吉宝原本的献议更具吸引力。

报业控股昨天闭市报2.16元，上涨0.47％。报业控股房地产投资信托报1.02元，涨0.99％。吉宝企业昨天收在5.31元，跌0.56％。吉宝房地产信托报1.15元，无起落。

上述四家公司今早开市前要求暂停交易。