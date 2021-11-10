（早报讯）美国三大股指全面收低，道琼斯工商指数和标普500指数分别下跌0.31％和0.35％，纳斯达克指数也跌0.6％。

在等待中国和美国发表通货膨胀数据之际，许多投资者选择谨慎观望。新加坡海峡时报指数昨天闭市报3243.42点，下跌0.63％或20.48点。

以下是今天（11月10日）值得关注的股票：

1.吉宝企业（Keppel Corp）调高收购新加坡报业控股（SPH）献议价至每股2.351元，这比原本的每股2.099元出价高12.6％。

按照最新的收购献议，报业控股股东每持有一股，可获吉宝企业支付的0.868元现金，比之前提出的0.668元现金，多出0.20元。另外，报业控股股东仍一样可获得0.596股吉宝房地产信托（Keppel REIT）单位（估值0.685元），以及来自报业控股的0. 782股报业控股房地产投资信托（SPH REIT）（估值0.798元）。

吉宝企业周二（9日）深夜发布文告做出宣布时强调，这是最终的收购价，吉宝不会再调高收购价。

报业控股昨天闭市报2.16元，上涨0.47％。报业控股房地产投资信托报1.02元，涨0.99％。吉宝企业昨天收在5.31元，跌0.56％。吉宝房地产信托报1.15元，无起落。

上述四家公司今早开市前要求暂停交易。

2.新科工程（ST Engineering）今早发布第三季业务报告。集团在今年第三季取得总值18亿2000万元新合同，9月订单总额达到182亿元。

3.博纳产业（Propnex）今天开市前公布截至9月底的第三季业绩。今年第三季净利同比上扬114.2％至1548万9000元，营收也增加98.8％至2亿3441万元。每股盈利为3.89分，高于去年同期的1.83分。

4.鸿通电子（Valuetronics）今早发布截至9月底的上半财年业绩。受到全球电子部件短缺的影响，集团在2022上半财年的净利同比下挫38.1％至5660万港元（约980万新元）。半年每股盈利为0.13港元，低于去年同期的0.21港元。

5.云顶新加坡（Genting Singapore）昨天发布截至9月底的第三季业务报告。第三季净利同比增加11％至6070万元。不过，这主要是因为之前与竞标横滨综合度假胜地（IR)相关的4590万元会计应计项目的注回。营收则同比下跌16％，报2亿5150万元。

6.凯德投资（CapitaLand Investment）独资子公司CLI Treasury展开总值60亿元的欧元中期票据计划（Euro Medium Term Note Programme）。在该计划下发行票据而获得的净收益，将用来再融资现有贷款、投资资金和一般企业用途。

7.惠胜置地（Hatten Land）与马来西亚上市公司朝建集团（Nestcon）携手成立合资公司，寻求可再生能源的商机。合资公司的首个项目是开发3.19兆峰瓦（MWp）太阳能光伏电站及设施，为马六甲购物中心安装超过6000个太阳能板。