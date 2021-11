颜金勇出席亚太经合组织部长级会议

(早报讯)亚太经合组织(APEC)经济体需在三个领域共同努力推动经济复苏,首先,有必要加强国家和区域的连通性,以促进获得必需物品与服务。

贸工部长颜金勇前日(11月8日)代表新加坡出席亚太经合组织(APEC)部长级会议发言时做出上述提议。他注意到APEC经济体已推进落实《2020促进必需物品流动宣言(2020 Declaration on Facilitating the Movement of Essential Goods)》,供应链连接框架行动计划(Supply Chain Connectivity Framework Action Plan)也取得良好进展。

其次,颜金勇强调APEC为深化区域经济一体化发挥了重要作用,跨太平洋伙伴全面进展协定(CPTPP)和区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)是两条有助于实现亚太自由贸易区(FTAAP)的途径。

第三,随着第12届世界贸易组织(WTO)部长级会议即将召开,颜金勇鼓励APEC经济体携手合作以以在会上取得有意义和实质成果。

贸工部今早(11月10日)发布文告披露,上述会议以视频方式进行,由今年APEC主席新西兰主持,出席者包括21位APEC经济体部长,以及亚太经合组织商业咨询理事会(APEC Business Advisory Council,简称ABAC)和WTO等机构代表。