颜金勇出席亚太经合组织部长级会议

（早报讯）亚太经合组织（APEC）经济体需在三个领域共同努力推动经济复苏，首先，有必要加强国家和区域的连通性，以促进获得必需物品与服务。

贸工部长颜金勇前日（11月8日）代表新加坡出席亚太经合组织（APEC）部长级会议发言时做出上述提议。他注意到APEC经济体已推进落实《2020促进必需物品流动宣言（2020 Declaration on Facilitating the Movement of Essential Goods）》，供应链连接框架行动计划（Supply Chain Connectivity Framework Action Plan）也取得良好进展。

其次，颜金勇强调APEC为深化区域经济一体化发挥了重要作用，跨太平洋伙伴全面进展协定（CPTPP）和区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）是两条有助于实现亚太自由贸易区（FTAAP）的途径。

第三，随着第12届世界贸易组织（WTO）部长级会议即将召开，颜金勇鼓励APEC经济体携手合作以以在会上取得有意义和实质成果。

贸工部今早（11月10日）发布文告披露，上述会议以视频方式进行，由今年APEC主席新西兰主持，出席者包括21位APEC经济体部长，以及亚太经合组织商业咨询理事会（APEC Business Advisory Council，简称ABAC）和WTO等机构代表。