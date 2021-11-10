申请女佣工作准证时虚报资料 旅馆负责人和丈夫各监六周

（早报讯）旅馆老板娘要雇管家打扫旅馆，却未替员工申请正确的工作准证，还教唆丈夫以他的名义为其中一名员工申请女佣工作准证。夫妻俩各判坐牢六个星期。

案件于本月2日下判，被告郭秀华（58岁）是K2 Guesthouse的负责人，在波纳维斯达和惹兰勿刹经营两家旅馆。她和丈夫温明发（61岁）因为抵触雇用外来人力法令，各被判入狱六周。此外，郭秀华也因非法雇用外籍女佣，另罚款9000元。

根据人力部今天（11月10日）发出的文告，郭秀华于2018年8月面试了菲律宾籍女子戴尔莫（35岁），有意雇用对方当旅馆管家。两人达成协议，由郭秀华为戴尔莫申请女佣工作准证，而非所需的S准证。

由于郭秀华当时已为另一名菲律宾籍女子阿琳桑甘（37岁）申请了女佣工作准证，不能再雇用第二名女佣，她因此要求温明发代为替戴尔莫申请准证。温明发事后向人力部谎称，雇用女佣是为了照顾有特别需要的母亲和兄弟，还为此提呈了医生证明。

戴尔莫2018年10月入境新加坡，她和阿琳桑甘皆在郭秀华经营的旅馆工作，不过根据法令，外籍女佣只能在所登记的住处工作。

戴尔莫工作约一年后事情才被揭穿，她去年11月被判坐牢六个星期，罪名是在申请女佣工作准证时向人力部虚报资料，她未来也不得再到本地工作。

人力部说，所有的雇主和工作准证申请者都必须提供详实的资料，违例者可被判坐牢长达两年，或是罚款最多2万元，或两者兼施。（人名译音）