东南亚数码经济到2025年超出预期升至3600亿美元

（早报讯）东南亚今年的数码经济预料突破1740亿美元（2345亿新元），到2025年升至3600亿美元，超出之前预期3000亿美元。

新加坡与东南亚其他五国的数码经济今年料均取得双位数增长，涨幅介于31％至93％。

互联网巨头谷歌（Google）、淡马锡控股（Temasek）和咨询公司贝恩（Bain）今早（11月10日）联合公布的2021年东南亚数码经济报告显示，在数码消费者和商家迅速增长，以及电子商务和送餐服务加速发展的推动下，相较于去年1170亿美元的成交金额（Gross Merchandise Volume，简称GMV），东南亚今年的数码经济将飙增49％至1740亿美元。

报告对区域未来十年前景首次做出预测，看好东南亚的数码经济到2030年前将升至1万亿美元。

新加坡的数码经济今年将回弹，同比增长35％至1500亿美元，到2025年升至2700亿美元，其中，电子商务带来三分之二的贡献，同比增45％至710亿美元。另外，随着接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）计划开通及旅游限制逐步解除，线上旅游呈复苏迹象，同比增28％至230亿美元。

本轮调查涵盖新加坡、印尼、马来西亚、泰国、越南和菲律宾这六个市场。