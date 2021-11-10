百所中小学将有更多师资 助低收入家庭等有需要的学生

（早报讯）明年起，教育部将为24所中小学提供更多资源，包括增派四到五名教师，为来自低收入家庭等有需要的学生提供针对性的辅助。

教育部计划下来几年为100所学校提供这些额外资源，协助1万3000名学生。

已在四个社区推行的提升（UPLIFT）计划也将扩展到另八个社区，包括大巴窑、盛港、芽笼士乃、义顺等，改善学生缺课的问题，为学生与家人提供援助。计划全面落实后，预计每年可惠及约1800名中小学生。

李显龙总理今早（11月10日）出席为“提升”和幼儿培育辅助计划（KidSTART）协作伙伴主办的感谢活动上宣布这项计划。

教育部自2019年起试行为部分有较高需求的学校提供额外资源，至今已有23所中小学获益，每年帮助约2000名学生。

李总理指出，这些学校为学生提供更针对性的课后或学校假期活动，帮助学生应付课业和身心情绪方面的问题，激发学生的动力。试验计划的结果令人鼓舞，更多小学生使用学校的托管中心，学生们的出席率也有所改善，教育部因此将扩大这项试验计划。

他说，提升工作小组携手和学校、社区伙伴、社会服务中心和政府机构在四个社区试行“提升社区网络”，集合各方资源帮助有需要的家庭。去年，参与计划的学生约八成改善了缺课问题，政府将陆续把网络扩大到更多社区。

此外，幼儿培育辅助计划也取得良好进展，至今惠及2000多名幼童，家长也掌握更有效的育儿能力。KidSTART自2016年推出，为弱势家庭6岁及以下孩童提供多方面的支援，到2023年将帮助5000名孩童。

李总理指出，在每个时代，总会有一部分人的生活条件较优越，一部分人处在较弱势的环境，因此在不同环境成长的孩子会处在不同的起跑点。政府因此致力于帮助更有需要的孩童，减少社会不平等的情况。

“像冠病疫情这类危机将凸显社会差异。例如，不是每名孩子能有效地居家学习，一些孩子在家没有电脑或快速的网络设施，有的得和兄弟姐妹、家长等共用空间，因此无法专注在学习。

疫情之后，这些差异还会存在，因为这不源自冠病疫情，即便疫情让差异更为明显……我们因此要继续努力扶持在弱势背景成长的孩童，尽可能补足他们起跑点的缺口，确保孩子比他们的家长有更多机会与通往成功的道路。”

通过KidSTART、社区联系站（ComLink）和提升等计划，政府旨在为较弱势背景的孩子打造更为“公平的竞争平台”，为他们的家人提供更有规划的援助，减少他们须与不同部门交涉的工作。