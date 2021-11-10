万态保育集团：不会对动物进行定期冠病检测

（早报讯）夜间野生动物园的四头狮子与确诊饲养员接触后感染冠病，不过目前尚无其他动物出现冠病症状，万态保育集团说现阶段不会对动物进行定期冠病检测。

受访专家则提醒，若人类与动物间出现频密交叉感染的情况，未来可能导致病毒变种，更加难以消灭。

万态保育集团（Mandai Wildlife Group）昨天公布四头亚洲狮感染冠病的消息，它们年龄介于七岁至16岁。另有一头非洲狮也出现呼吸道不适的症状，截至今天（11月10日）中午非洲狮的检测结果还未出炉。

万态保育集团今天回复《联合早报》询问时说，没有其他动物出现症状。世界动物卫生组织目前不建议对动物进行定期检测，工作人员都经过训练，他们会密切留意动物是否出现异常举动或病症，并即时通报兽医团队。

三名确诊饲养员负责照顾夜间野生动物园的食肉区动物，四头亚洲狮感染冠病前曾与他们有接触，因此病毒极为可能是通过人类传播到动物身上的。

集团说，团队将进一步加强动物饲养方面的作业程序，例如为动物管理组的员工进行定期抗原快速检测。在这之前，一些原有的防范措施包括限制工作人员出入展区后台，以及要员在照顾动物时戴口罩和手套等。

传染病专科医生梁浩楠接受访问时说，冠病病毒传播力强，由于病毒最先存在于蝙蝠身上，意味着它可以很好地存活于哺乳类动物身上，因此所有哺乳类动物都可能感染冠病。

“人类现在把病毒传给动物，若病毒在动物体内变种后再回传给人类，这样就有可能成为无限循环，到时大家会难以摆脱冠病病毒。”

他提醒，感染冠病的公众除了应避免与他人接触，也该与宠物保持距离。

美国科罗拉多州的丹佛动物园过去几周出现多起动物感染冠病的病例，至今有11头狮子、两头老虎和两头鬣狗（Hyena）确诊。