受疫情冲击 再有两家知名餐馆结束营业

（早报讯）冠病疫情冲击了餐饮业的生意，本地再有两家颇有名气的餐馆撑不下去，一家将结束营业，另一家决定关掉分店。

设于乌节酒店（Orchard Hotel）Claymore Connect商场内的娘惹菜馆The Peranakan，因为业主要恢复全租而决定关闭，餐馆将在12月5日最后一天营业。

The Peranakan五年前开业，因为售卖正宗的娘惹菜而颇受顾客欢迎。该餐馆昨天（11月9日）在面簿页面上宣布，决定关闭餐馆结束营业。

餐馆创办人兼主厨丘垂文（57岁）今早受访时说，疫情前菜馆的生意不错，后来因为堂食人数限制而受影响，早前政府允许最多五人一桌用餐时，生意还过得去，但规定只能两人堂食后，营业额又锐减。虽然今天起餐馆可允许最多五名来自同一户的顾客同桌用餐，但他已决定关门了。

他透露，餐馆两个月前才投入约2万元装修，但也因为装修事宜与商场业主发生分歧，业主要求他拆除额外的装潢，不然就会恢复全数租金，即恢复到冠病疫情前的水平，这意味着店面租金将比目前激增约60％到70％。

“我们餐馆共有135个座位，但因为堂食和防疫限制，所能用到的座位只剩下20多个。即使每天客满，生意也远远不如以前。若全面恢复租金，我们怎么吃得消？”

丘垂文也说，商场人流量较小，9月底餐馆毗邻的幼稚园出现冠病感染群更影响了客流，各种因素让他倍感压力。他透露，12月5日最后一天营业后将关闭餐馆，暂时没有另寻地点重新营业的打算。

“自从顾客得知我们要关闭后，很多人联系我送上祝福，我非常感激。但目前我打算先休息再作安排。”

诺维娜的灵芝素食馆不续约

另外，同乐集团旗下设于Velocity@诺维娜的灵芝素食馆分店日前也宣布，租期到期后将不再续约，将于本月14日最后一天营业。

根据同乐集团的面簿帖文，这家分店将在结束营业后另寻地点搬迁。位于乌节路烈大厦（Liat Tower）的灵芝素食馆总店则不受影响。zaobao.sg已设法联络餐馆负责人。