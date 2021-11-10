餐馆要求食客出示证件 确保五人同住一户才能同桌用餐

（早报讯）期盼多时，吴国明一家三口今天终于能在餐馆同坐一桌用餐，他直言：“今天吃得很愉快。”

已完成冠病疫苗接种的公众，即日起上餐馆时，要是同住一户，每桌可坐多达五人。餐饮场所也能播放预录的轻音乐。

记者今早（11月10日）走访NEX购物中心和IMM商场时观察发现，餐馆都谨慎行事，要是同桌食客超过两人，就会要求他们出示证件，如身份证或数码身份证等，证明食客同住一户，但碰到年幼孩童则灵活处理。

吴国明（39岁，分析师）受访时说，措施放宽前，他和妻子与女儿要是到餐馆用餐就得分两桌，除了麻烦，整体花费也多了约20％。“我们本来可以共享食物，但因为分开坐，就得多点一盘食物，但往往又会因为吃不完要打包回家。现在终于能省去这些不便。”

他也提到，今天进入餐馆时，职员只要求检查他和妻子是否已经接种。“我们很明显就是一家人，可能因为这样，餐馆没有要求我们证明是同住的。”

另一名公众马俊伟（41岁，零售经理）今天也带着妻子和两岁儿子外出吃饭。他说，以往一家三口出外时，每到用餐时间，夫妻二人就要分开，也要提前商量孩子由谁照顾，落单的那位就要独自到其他地方用餐。

“两个人带孩子比较容易，现在这样我们也比较轻松。”

据记者观察，马俊伟光顾的连锁咖啡厅亚坤仍保持两人一桌的桌椅安排，若碰到三人一桌，则需从一旁桌子拉多一张椅子。

餐馆生意增加两三成

位于NEX的火锅店Shabu-GO店长杨庆伟说，目前大部分食客都是两人一桌，超过两人的食客不多，预计周末才会有比较多这类食客。“措施放宽后，生意预计会增加两三成。”

他也提到，要是同桌食客超过两个人，就会要求看身份证，确保他们同住一起。“要是孩童年纪很小，一般就是一家人，我们也不会要求食客证明孩子同住一起，但比较复杂的情况是年纪比较大的孩子，要是食客能准备好文件证明，那就再好不过。”

餐饮场所必须谨遵安全管理措施，新加坡企业发展局将对违例者采取严厉行动。若抵触冠病19（临时措施）（管制令），触犯可被判监禁最长六个月，或罚款最高1万元，或两者兼施。重犯者可被判监禁最长12个月，或罚款最高两万元，或两者兼施。

违反安全管理措施的业者可能无法获得政府津贴、贷款、税务回扣或援助等，也可能被下令暂时关闭等。