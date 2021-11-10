为职场安全与卫生监督员提供培训 助应对传染病传播及心理健康问题等新风险

（早报讯）在迈向与冠病共存的新常态下，负责确保企业落实安全管理措施的工作场所安全与卫生监督员，也须为职场可能出现的新风险如传染病传播及心理健康问题做好准备。为协助他们应对新风险，政府将从明年起推出新课程，为该领域的人员与雇主提供相关培训。

人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈今早（11月10日）在为工作场所安全与卫生监督员（Workplace Health and Safety Officers）举办的职场大会上透露上述消息。

他致辞时说：“负责监督工作场所卫生的人员，在疫情期间在确保企业实施安全管理措施方面扮演了重要的角色。企业若要良好地预防冠病病毒，以及管理工作场所事故，就须意识到监督员的重要性，并为他们提供适当的资源和技能。”

47岁的监督员蔡玮凌原本担任公司的职场卫生、安全与环境经理，她在疫情期间，也兼任公司安全管理人员的职务。她所负责的新职务包括与各部门协调安全管理措施、确保职员接种疫苗、公司定期为职员进行冠病检测，以及跟进确诊冠病的职员。

为协助更多像蔡玮凌一样的监督员，政府将扩大职场风险管理准则（Risk Management Code of Practice)。其中，更新后的风险管理准则将包括与传染病传播、心理健康和恐怖主义威胁相关的新风险。

人力部和工作场所安全与卫生理事会也携手指导企业和监督员如何应对现有及新增的风险。例如，从明年1月起，加入安全商业环境计划（BizSAFE）认证的企业将会接受培训，学习如何识别和应对更广泛的新风险。雇主也可从人力部和工作场所安全与卫生理事会的网站了解如何建立安全且健康的工作环境。

企业也能选择加入全面工作场所安全与卫生（Total WSH）计划，以提高应对心理健康和预防传染病等职场风险的能力，首次加入该计划的企业无需付费。

另外，新加坡安全执行员协会（SISO)和全国职工总会就业与职能培训中心（e2i）也签署了谅解备忘录，旨在推进工作场所安全与卫生人才的能力，并为他们更好地重新设计工作。

这两家机构将在明年2月前联合推出首个专门针对工作场所安全与卫生职业的就业平台，为雇主与求职者提供一站式的服务。雇主能在平台发布职位空缺，有意往工作场所安全与卫生行业发展的求职者则可通过平台找寻就业与提升技能的机会。

扎吉哈指出，疫情让当局意识到，监督员需要掌握新技能以适应不断变化的环境。对此，人力部也正与新加坡安全执行员协会合作，改善安全发展署（Safety Development Units，SDUs)框架，新的框架将包括提供监督员专业发展技能的辅导。