涉捅死老妇案：女佣称有陌生男闯屋 后坦承拿刀捅向死者

女佣涉捅死70岁老妇案，今早（11月10日）庭揭女佣起初声称回家后看到死者倒卧在血泊中，有两个男子闯入屋内，她完全“不知发生什么事”。庭上也播放她被捕的画面，女佣被上手铐时多次抽泣。

《联合晚报》昨天报道，缅甸籍女佣辛玛内（Zin Mar Nwe）面对一项谋杀控状，指她在2018年6月25日早上11时27分至中午12时17分，在蔡厝港一带的组屋单位持刀捅死70岁老妇。死者是男雇主的岳母，她同年5月26日来新加坡，暂住在女儿家一个月，结果遇害。

为了保护未成年的控方证人，法官谕令媒体不得报道死者及家属姓名和事发地点。

被告的护照上显示她案发时年龄为23岁，但调查显示她当时年仅17岁。案件今早在高庭续审，控方传召四名警员上庭供证。

其中一名警员供证时表示，被告被捕后，起初声称她当时回家后，就看到死者全身是血倒卧在沙发上，后来又指有两个男子闯入屋内，她不清楚发生什么事，她后来才坦承自己拿刀捅向死者。

庭上今早也播放一名女警当时身上佩戴的随身摄录机，画面显示被告案发后在女佣中介公司被捕的情况。被告当时尝试说话，但声音太小，加上不谙英语，女警无法听清楚她说的话，她后来被上手铐和押上警车时一度情绪激动大声抽泣。

根据控方的开庭陈词，被告于2018年5月10日开始在雇主家工作，与雇主夫妻和两个女儿同住。

案发当天只有死者和被告在家，被告指死者称要把她送回给中介，让她怒火中烧，她于是拿了一把刀多次捅向在看电视的死者，直到死者一动也不动。死者身上有至少26个刀伤，其中六刀刺入肺部和心脏等。

案件下午续审。