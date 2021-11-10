Cairnhill 16本周六开放预览 起跳尺价2789元

（早报讯）位于第九区黄金地段经禧区的永久地契高档私宅禧盈轩（Cairnhill 16）将在本周六（13日）开放给买家预览，并将于本月27日起推出销售，起跳价每平方英尺2789元。

发展商TSky Cairnhill在实体记者会上表示，该地区私宅尺价一般都在3000元以上，以上定价的用意是要在项目推出的初期阶段吸引本地买家进场。

该项目共有39个单位，面积介于双卧房单位的775平方英尺至四卧房单位的1744平方英尺。

起跳价方面，双卧房单位220万元，三卧房单位290万元，三卧房加书房单位360万元，四卧房单位570万元。

发展商TSky Cairnhill是由长成控股（Tiong Seng Holdings）和式佳国际（Ocean Sky）组成的合资公司TSky Development，以及香港上市公司远洋集团旗下Ocean City Global等其他三家公司所组成。

禧盈轩位于前经禧峰（Cairnhill Heights）地段。发展商在2018年以约7260万元集体售出，容积率每平方英尺约1680元。该项目预计在2023年第一季竣工。

新项目可步行到纽顿站、乌节站和索美塞站等三个地铁站，开车10分钟可前往中央商业区和滨海湾。

长成控股执行董事白致恺受访时说，目前正是买入核心中央区（CCR）私宅的好时机。他相信禧盈轩将会受到本地买家青睐，至于外国买家方面则要看接种者旅游走廊（简称VTL）计划接下来的发展情况。