通胀等因素使亚股全面下滑 海指周三跌0.4％

（早报讯）美国隔夜股市从历史高位回跌加上市场关注通货膨胀，导致亚太股市今天（11月10日星期三）全面下滑。新加坡股市的海峡时报指数跌12.10点或0.37％，闭市报3231.32点。

趁低吸购房地产和科技股的活动，促使香港股市跌后回涨0.74％，在区域股市当中从领跌转为领涨。首尔股市以1.09％跌幅领跌，东京跌0.61％，悉尼跌0.24％。在新加坡闭市时，美国三大股指的期货微跌0.15％至0.25％。

资深股票经纪冯施钧接受《联合早报》访问时表示，亚洲股市今天正如预期的回跌，市场继续关注通货膨胀以及跟随预料之中的美国隔夜股市从历史新高回跌。美国股市技术上已超买，无可避免出现适度的调整。

至于市场关注的其他因素，冯施钧指出，包括冠病疫情的进展、燃料和食品价格的上涨、劳动市场吃紧、滞胀、美国逐渐削减量化宽松力度、受干扰的供应链、中国的管制行动以及中国房地产市场可能的债务违约事件。

本地股市今天整体交易量显著下跌至20亿3000万股，交易总值也显著下跌至10亿5000万元。上升股204只，下跌股256只。三分之二的海指成份股下跌，三只本地银行股皆下跌，是海指最大的压力来源。大华银行（UOB）今天股价跌0.75％至27.69元，星展集团控股（DBS）跌0.62％至32.10元，华侨银行（OCBC）跌0.34％至11.84元。

新海逸集团（SingHaiyi Group）今天股价飙涨9.26％至0.118元，达到接近四年来高位。它昨日暂停交易并宣布收到大股东的公司提出的全面收购献议，收购者出价每股现金0.117元，要把集团除牌私有化。该股今天恢复交易，今天的闭市价，高于收购价。

康盛人生集团（Cordlife）今天股价一度飙升25.9％至0.535元，闭市时涨幅收小至15.29％，报0.49元。它早盘原本在0.455元左右交易，后来出现多宗大宗交易，都在0.52元达成，之后股价便未曾跌回原本水平，午盘时一度重新涨至0.50元以上。

新科工程（ST Engineering）今天股价涨0.79％至3.84元。它今天清晨发布第三季业务报告。集团在今年第三季取得总值18亿2000万元新合同，9月订单总额达到182亿元。

新翔集团（SATS）今天股价回跌0.94％至4.21元。它今天中午宣布，其食品方案创投业务作出系列投资，以促进非旅行食品业务的加速增长。这包括承诺超过300万元并获得经济发展局支持，以开创有潜能扩大规模和进军全球市场的新业务。它也与本地餐饮业者合作，推介新市场给它们，例如把文东记的招牌菜肴带到新加坡航空公司的新加坡机餐菜单。

云顶新加坡（Genting Singapore）今天股价持平于0.815元。它昨日闭市后发布截至9月底的第三季业务报告。集团第三季净利同比增加11％至6070万元。不过，这主要是因为之前与竞标横滨综合度假胜地（IR)相关的4590万元会计应计项目的注回。营收则同比下跌16％，报2亿5150万元。

鸿通电子（Valuetronics）今天股价跌3.39％至0.57元。它今早开盘前发布截至9月底的上半财年业绩。受到全球电子部件短缺的影响，集团在2022上半财年的净利同比下挫38.1％至5660万港元（约980万新元）。集团上半年每股盈利为0.13港元，低于去年同期的0.21港元。

博纳产业（Propnex）今天股价持平于1.90元。它今天清晨公布截至9月底的第三季业绩。集团今年第三季净利同比上扬114.2％至1548万9000元，营收也增加98.8％至2亿3441万元。集团第三季每股盈利为3.89分，高于去年同期的1.83分。