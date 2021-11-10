星和第三季净利同比增5.1％至4000万元

（早报讯）星和（StarHub）截至9月底第三季净利同比增加5.1％至4000万元，营收同比增加5.6％至5亿1720万元。

星和是在今天（11月10日星期三）闭市后发布业绩，同时宣布上调2021财年全年服务业务息税折摊前盈利（EBITDA）预测。它如今预料全年服务业务的EBITDA利润率将至少达26％，之前的预测是24％至26％。

今年首九个月，星和的净利同比增加6.0％至1亿零740万元，营收增加2.9％至14亿9000万元。

它表示，上调全年服务业务的EBITDA利润率，是因为与资讯科技转型计划有关的营业开销的延后以及预期网络安全服务将对营收有较大的贡献。公司的多项成本优化计划，也预期将使今年的营业开销显著减少。在第三季和今年首九个月，服务业务的EBITDA利润率分别是30.1％和29.9％。

另一方面，星和今天也宣布已签约以1500万元的价格，收购HKBN JOS (Singapore)私人有限公司和HKBN JOS (Malaysia)私人有限公司的60％股权。新马这两家公司在资讯通信科技市场已有超过30年营业历史，目前为接近1500政府机构和各行业的蓝筹公司服务。这项收购将加强星和在本区域的资讯通信科技和企业业务。

星和今天股价跌0.79％，闭市报1.26元。