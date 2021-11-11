宗教团体：放宽措施来得及时 更多信众可参与年底大型活动

（早报讯）昨天起，实施分区措施的宗教集会每区人数可增至100人。不少受访的宗教组织认为，政府此时放宽措施能让他们为年底一些较大型的宗教活动做准备，但也有宗教团体考虑到目前每日新增病例仍居高不下，因此暂时维持每区50人的限制。

光明山普觉禅寺下个月12日至16日将举办“三皈依及梁皇宝忏法会”，原本只能让100名信众分为每区50人参与，如今可以增加到200名信众、每区100人。禅寺受询时表示，将在确保访客安全的情况下，考虑是否开放让更多信众参与法会和活动。

禅寺发言人说：“我们很欢迎政府在接种疫苗的人数持续增加的情况下，逐步放宽措施。尽管如此，在疫情期间，我们还是建议年长人士尽量不要外出。”

大成巷葱茅园凤山宫总务萧建南受访时说，政府放宽措施来得很及时，因为下个月中将举行一场酬谢天公的宗教仪式。往年这个活动都会吸引至少几百名信众前来参拜，下来若庙里每个分区的人数可增至100人，将能让更多信众同一时间入内，而不必在庙外排队等太久。

“这个仪式会有唱戏的环节，但主要目的是祭祀，不是愉悦观众。庙里分为三区，之前每区限制在大约40人，放宽措施后每区可容纳大约80至90人。”

庙方也特地聘请更多人手管制人潮，确保庙里的人数不会过多，信众不会停留太久。

神之心教会（Heart of God Church）其中一位创办人曾秀萍牧师受访时说，很庆幸措施放宽的时机正值圣诞节期间，这能为更多人带来希望。“我们会以线上结合现场的模式进行圣诞节相关活动，而我们的会众七成是25岁以下的年轻人，可以随时按照政府的指示做出调整。”

居士林秘书处回复《联合早报》询问时说，明年1月将举办一场大型法会，新措施可让更多人参与。“我们每日早晚的诵经及共修活动现在可以开放让更多人参与，但会根据空间的大小，在保持一米安全距离的前提下，增加一些位子，不一定是100人。”

另外，也有宗教团体为防万一，仍继续维持每个分区50人的安排。考虑到目前的疫情，圣安德烈座堂暂时不会提高每区的信徒人数限制，直至本月21日稳定疫情期结束。教堂也需要一些时间调整崇拜空间的布局。

圣安德烈座堂牧正柳文聪法政牧师受访时说，年终圣诞节是基督教的重要日子，因此很高兴措施此时放宽，让教堂能调整圣诞节的计划与活动，让更多人参与。

“考虑到婚礼对新人及其家人的意义和重要性，我们的教堂从昨天起允许100人在教堂内参与结婚仪式。”