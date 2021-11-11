（早报讯）美国隔夜股市全面下滑，道琼斯工商指数跌240点或0.66%，标普500下滑0.82%。纳斯达克指数下滑接近264点或1.66％，跌最多。

由于通货膨胀担忧的影响，亚太股市昨日几乎全面下滑，新加坡股市的海峡时报指数也跌12.10点或0.37％，闭市报3231.32点。

今日（11月11日）可关注股票：

1. 新电信（Singtel）上半年净利增加逾一倍至9亿5400万元，营收增加3%至76亿5300万元。不包括特殊项目的基本净利增加17%至9亿8300万元。集团派发每股4.5分中期股息，派息日是2022年1月10日。

2. 星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）2021财年下半年每单位派息同比增加6.3%至3.88分，可派发收入增加11.8%至1亿3960万元；派息日是12月16日。

信托全年每单位派息增加7.9%至7.68分，可派发收入增加34.3%至2亿7008万元。

信托同时披露，已经完成收购德国、荷兰和英国六个房地产项目的股权。

3. 胜科海事（Sembcorp Marine）发布第三季业务报告指出，根据目前可获得的资讯预计，完成项目所增加的成本，以及因为延误导致的损失，集团在2021年下半年将蒙受重大亏损，亏损有可能达到2021年上半年的程度。集团在接近2021财年结束才能计算实际的亏损，因为这在很大程度上也取决于集团在最后一个季度的表现。

4. 全民牙科集团（Q&M Dental）第三季净利同比增加69%至951万元，营收增加48%至5773万元。集团为第三季宣布派发每股1分中期股息，派发日为12月3日。

5. 星煌控股（Starburst）接获挪迪克（Nordic Group）子公司Nordic Flow Control提出的先决条件自愿性收购献议（Pre-Conditional Voluntary Offer），收购价为现金每股0.238元。除非先决条件在2022年2月10日或之前得到满足或豁免，否则买方将不会提出收购要约。