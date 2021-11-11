助提升政府翻译水平 逾770人已加入公民译者计划

（早报讯）邀请志愿者为官方翻译把关的“民译达”计划自今年1月推出以来，已有超过770名公众报名加入，协助提升政府宣传文件翻译水准。

全国翻译委员会本月为“民译达”（前称“公民译者”）计划推出一套新的认证与培训框架，通过颁发电子证书、礼券和培训补贴，肯定民译达译者（Citizen Translators，以下简称译者）的贡献，并帮助他们提高翻译能力。

此外，所有译者将在明年3月前获得官方邀请，在正式推出前率先使用政府翻译网络平台“共创新译”（SG Translate Together）。

译者在看到共创新译上的机器翻译引擎“新译达”（SG Translate）提供的翻译初稿后，可将初稿编辑成较贴近本地语境的译文后提交，以训练机器翻译引擎，逐步提升新译达的翻译精准度。

国家发展部兼通讯及新闻部政务部长陈杰豪昨晚（10日）在一场线上对话会上宣布以上消息。他告诉大约180名与会译者：“我们重视你们提供反馈和建议所花费的时间和精力，这是我们表示感谢的小小方式，同时帮助你们提高翻译技能。”

来自社会各界的译者既有媒体从业员、教育工作者，也有在校学生和退休人士。他们当中有约660人擅长中英翻译，另有60人和50人主攻马来文和淡米尔文翻译。

今年5月接任全国翻译委员会（National Translation Committee，简称NTC）主席的陈杰豪分享，今年7月，译者在短短两周内，就哪里领取和更换携手防疫器的“Token Go Where”微型网站翻译，提供超过600条反馈建议。这些建议都已交给智慧国及数码政府署跟进处理。

全国翻译委员会最近也与人民协会合作启动试点项目，请译者为甘榜菜市（Kampong Chai Chee）和牛车水与金声一带的海报、横幅和传单等材料的翻译提供建议。

为鼓励更多有志之士加入译者行列，并积极参与当局主办的活动，在新的认证与培训框架下，译者根据贡献程度的不同，将被分成两级。

这些活动包括对话会、比赛、翻译任务、给予反馈，以及上报政府宣传文件中的翻译错误等。

从明年起，凡是全年参加至少三次活动，当中至少有一次对话会和一次反馈的译者，将被划分为普通级，并获得官方电子证书认证。

那些在全年参加五次或以上活动的译者，则会被划分为进阶级，还会获得10元电子礼券。

进阶级别的译者也可以申请培训补贴，参加翻译课程或获得翻译相关认证。详情有待通讯及新闻部宣布。

若译者连续三年达到普通级，也能在第三年获得与进阶级译者相同的待遇。

有兴趣加入“民译达”计划的公众，可到以下网址报名https://www.sgtranslatetogether.gov.sg/。