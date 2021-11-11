“双11”寓意双喜 情侣选择光棍节脱单共结连理

（早报讯）11月11日被称为“双11”光棍节，同时又有双喜之意。不少情侣因此选择在今天脱离单身，共结连理。

婚姻注册局发言人早前回复zaobao.sg询问时指出，月与日数字相同的日期往往被新人视为吉利的日子，如双六、双八、双十等，都是较受欢迎的婚嫁日。

记者今早（11月11日）在婚姻注册局碰到同为软件工程师的李伟明(26岁）和杨蕙仲（26岁）。两人交往已经三年，他们都觉得月份与日子相同的数字特别吉利又容易记，所以决定选在“双十一””前来领证。

另一对新人王敬杰（32岁，电脑工程师）和庄莹莹（32岁，私人助理）中学时期就相识，六年前开始交往，如今爱情长跑修成正果。两人早在一年前就已计划在11月11日这一天共结连理，取双喜临门的好意头。

他们今天在亲人的陪同下到婚姻注册局，随后将简单聚餐庆祝。两人明年将举办婚礼，并已预订好场所。王敬杰说：“希望到时疫情有所好转，婚礼能顺利举行。”

将“双喜”寓意贯彻始终的还有康理杰（24岁，活动策划业），他选择在10月10日向交往两年多的女友傅琬珺（21岁，美容业）求婚。两人顺着成双成对的寓意，又选择在11月11日注册领证。

“双十一是个特别的日子，又刚好和求婚的日子呼应，所以就选今天。”

两人今天下午将在花柏山举办注册仪式，邀请约20名亲朋好友共同见证。