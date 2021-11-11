“双11”购物节开跑 电商平台首两小时销售额已超去年全天

（早报讯）今年的“双11”购物节，本地有电商平台首两小时的销售额已超过去年全天，最热销的是电子产品、美妆护肤品及家居日用品。

电商平台Lazada回复zaobao.sg询问时说，在今天（11月11日）零点开卖的九分钟内，销售额已突破1100万元，第一个小时内就售出80万件商品，前两小时销售额是去年同期的1.5倍。

另一个电商平台Shopee则表示，参与今年“双11”大热卖的商家比去年翻了一倍。

信息技术员王鸿瑀（27岁）为迎接此次购物节，两周前就已开始关注相关的减价活动。他在今天的促销中购买了数百元的衣物与日用品。

王鸿瑀说：“因为在双11期间电商平台和商家都会发出许多优惠券，有的还会给额外的赠品，满一定金额还免运费，非常划算。之前我一直想买的衣服，今天大概三折的价格就买到了。”

Lazada昨晚举行线上热卖会，介绍双11的促销亮点及部分商品，在晚上11点结束直播前已有7万7千人次浏览。

该平台今早8点开抢的星梦邮轮特别促销配套，三天两夜的价格低至每人111元起，仅几秒钟的时间就被抢购一空。

参与了此次“秒杀”促销的奚紫馨（27岁，物流业务员）说：“我看到当时有3000多人在线抢购，果然这种拼手速、比运气的事情和我无缘。我和三个朋友定好闹钟一起抢都没有抢到，我们还没进入付款页面就显示已经售罄。”

奚紫馨表示自己在大学毕业有收入后几乎每年都会在双11购物，今年不仅购买了两三百元的零食和厨房用品，还很开心能以优惠的价格买到了心仪已久的黑胶唱片机。

本地网购包裹“带毒”风险极低

近日，中国有关当局针对双11购物热潮发出警告，指来自受疫情影响的部分地区的快递包裹可能有携带并传播病毒的风险。

针对上述情况，新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院院长张毅颖受访时表示的确存在这样的风险，但这样的几率非常低。

该院副院长（研究）古阿烈（Alex Cook）副教授也表示：“目前中国冠病发病率非常低，因此从中国网购商品经由包裹感染的风险，要远远小于在新加坡外出的风险，因此可忽略不计。”