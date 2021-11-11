更多家族企业接班人 参选新加坡金字品牌奖

（早报讯）尽管正值疫情期间，但今年参与新加坡金字品牌奖（SPBA）的企业比往年踊跃，当中还包括致力于承先启后把家族事业发扬光大的新一代接班人。

第20届新加坡金字品牌奖已进入评审阶段。这次担任评审的包括新加坡企业发展局商业服务副署长张溢仁、新报业媒体Content Lab创意总监林志雄、共和理工学院全国职场学习中心主任杜炳德和新加坡知识产权局商标注册司司长陈泳潓。

陈泳潓昨天受访时说，往年一般参与奖项都是公司创办人，今年有不少第二代和第三代家族接班人。她指出，这些接班人既聆听创办人的看法，也在满足新客户需求方面付出努力，为品牌赋予新定位。

此外，知识产权意识提高，成名品牌奖类别中就有85%在海内外取得商标保护。张溢仁则指出，今年有好些品牌重新审视品牌推广工作，为线上和线下客户带来“连贯的品牌故事”。年轻一代企业家在这方面扮演了积极角色。他也观察到，越来越多企业将环境和社会价值纳入品牌建设，树立负责任和可持续发展企业的榜样。

谈到今年参与的企业比往年多，杜炳德说，在当前的艰难时期，许多其他企业可能只是专注于求存，但参与奖项的公司却愿意花时间策划和做出准备。

林志雄说，优秀的企业利用参与奖项的历程来重新检视自己和做出改变。它们在乎的不仅是要胜出，也要通过参奖发掘新视角和寻找新机会。

新加坡金字品牌奖由新加坡中小企业商会（ASME）和《联合早报》联办，本届主题是“登峰造极”（On to Higher Ground）。

奖项共有四个组别，分别是潜质品牌奖（成立三年至八年）、成名品牌奖（成立超过五年）、悠久品牌奖（成立超过25年），以及特别表扬奖。

特别表扬奖只限于金字品牌奖筹委会邀请参加，这些公司必须是在新加坡成立至少三年、在推广品牌方面有杰出表现的政府机构和非盈利机构。