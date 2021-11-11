国药集团子公司和本地医药合作 将在本地设厂灌封疫苗

（早报讯）中国国药集团子公司与新加坡英诺医药集团投入1亿美元成立合资公司，将在本地设厂进行冠病疫苗无菌灌封，工厂预计明年底完工，目标每年可生产三亿剂疫苗，分销至全球30多个国家。

国药集团子公司中国生物股份有限公司和新加坡英诺医药集团是在今午（11月11日）通过视讯举行成立合资公司的签约仪式。国药集团和英诺医药集团股东柏嘉金融的代表也出席仪式。这家新合资公司将会在疫苗注册上市和销售、分包装生产、联合研发等方面开展深入合作。

其中，合资公司将率先在新加坡投资建设无菌灌封（fill and finish）设施，预计明年年底前建成，到时，工厂将会成为国药疫苗在东南亚的首个冠病疫苗无菌灌封设施。工厂选址工作目前正在进行中，具体位置将在今年年底之前公布。

英诺医疗集团副总裁兼亚太区负责人师郡徽告诉《联合早报》，双方是在经过5个月商谈后确定在本地设厂，每年最多能完成3亿剂疫苗的无菌灌封，疫苗预计将会分销至全球30多个国家。工厂是合资公司的第一步，之后也将继续探讨加深合作，开设更多研发和生产设施。

英诺医疗集团早前已和中国生物技术股份有限公司达成战略合作伙伴关系，包括协助本地规模较小的诊所引入国药疫苗。